Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Урале дом главы горсовета забросали петардами и камнями

Политик предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью.

90
Post cover

Фото © Ura.ru / Владимир Черноусов

В Свердловской области неизвестные попытались поджечь автомобиль и дом председателя городского совета Среднеуральска Владимира Черноусова. Обычные петарды с зажжёнными фитилями бросили трое в ночь с 14 на 15 июля. На злоумышленниках были капюшоны и маски.

Разрыва снаряда пиротехники не произошло только по причине того, что он зацепился за препятствие. Кроме того, один из нападавших бросил в сторону дома ещё и несколько булыжников, — передаёт портал URA.ru слова политика.

По словам Черноусова, атаку могли совершить те, кто недоволен его деятельностью. Он полагает, что "эти криминальные вылазки" — ответ тех, кто не хочет жить по закону.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Дознаватели опросили потерпевшего, его соседей, изъяли съёмки с камеры видеонаблюдения, назначили исследование подброшенной коробки.

Выбор редакции

Loading...