На Урале дом главы горсовета забросали петардами и камнями

В Свердловской области неизвестные попытались поджечь автомобиль и дом председателя городского совета Среднеуральска Владимира Черноусова. Обычные петарды с зажжёнными фитилями бросили трое в ночь с 14 на 15 июля. На злоумышленниках были капюшоны и маски.

— Разрыва снаряда пиротехники не произошло только по причине того, что он зацепился за препятствие. Кроме того, один из нападавших бросил в сторону дома ещё и несколько булыжников, — передаёт портал URA.ru слова политика.

По словам Черноусова, атаку могли совершить те, кто недоволен его деятельностью. Он полагает, что "эти криминальные вылазки" — ответ тех, кто не хочет жить по закону.