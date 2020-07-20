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Ковалёв возглавил китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар"

На тренерском мостике Алексей сменил североамериканца Курта Фрейзера.

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Фото © "Известия"

Бывший нападающий сборной России и "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексей Ковалёв назначен главным тренером китайского клуба "Куньлунь Ред Стар", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

47-летний Ковалёв с сезона 2018/19 входит в тренерский штаб драконов. На тренерском мостике Алексей сменил североамериканского специалиста Курта Фрейзера, которому ассистировал в минувшем регулярном чемпионате.

Алексей Ковалёв — олимпийский чемпион 1992 года и бронзовый призёр Олимпиады-2002. В составе "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.

Конечно, я рад, мне предстоит совершенно новый этап в карьере. Одно дело — быть хорошим игроком, и совсем другое — хорошим тренером. Проработав здесь два года, я осознал, что это совершенно иная работа. Да, ты остался в хоккейном мире, но приходится делать совершенно другие действия, требующие других знаний. Я по-прежнему живу хоккеем, нахожусь в хорошей игровой форме. Не сказать, что я могу выходить в официальных матчах, но тем не менее могу подключаться к тренировочному процессу прямо на льду. В эти моменты чувствую себя игроком, поэтому мне проще понять наших ребят, довести до них информацию, — цитирует Ковалёва РИА "Новости".

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