Ковалёв возглавил китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар"

— Конечно, я рад, мне предстоит совершенно новый этап в карьере. Одно дело — быть хорошим игроком, и совсем другое — хорошим тренером. Проработав здесь два года, я осознал, что это совершенно иная работа. Да, ты остался в хоккейном мире, но приходится делать совершенно другие действия, требующие других знаний. Я по-прежнему живу хоккеем, нахожусь в хорошей игровой форме. Не сказать, что я могу выходить в официальных матчах, но тем не менее могу подключаться к тренировочному процессу прямо на льду. В эти моменты чувствую себя игроком, поэтому мне проще понять наших ребят, довести до них информацию, — цитирует Ковалёва РИА "Новости".