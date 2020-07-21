Рэпера в президенты и не только. Как актёры, поэты и футболисты вдруг возглавляли страны

Габриеле д`Аннунцио. Поэт у власти

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Поэт, драматург, журналист, герой Первой мировой войны Габриеле д`Аннунцио был национальным героем Италии. А в короткий период с сентября 1919 по декабрь 1920 года он был правителем небольшого городка Фиуме. Этот город входил в состав Австро-Венгерской империи, но после её развала возжелал присоединиться к Италии. И, возглавив отряд солдат, поэт без единого выстрела взял в городе власть. Его правление не было успешным, но было очень ярким: наркотики, проституция, свободная любовь и поэзия. Вечеринка длиной в полтора года закончилась добровольной отставкой Габриеле д`Аннунцио после того, как стало понятно, что за город может начаться война.

Сильвио Берлускони. Шансонье в кабинете премьера

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И опять история из Италии. Это сейчас Сильвио Берлускони — политик до мозга костей и один из самых влиятельных людей в Италии. А начинал он как певец. Причём пел не арии — Берлускони работал в кабаках. А больше всего любил исполнять народные песни, выступая в плавучих ресторанчиках, курсирующих по Средиземному морю. А потом он увлёкся фотографией и зарабатывал съёмкой свадеб и похорон. Но после завершения университета Берлускони решил связать себя с политикой. Причём так крепко, что с 1994 года он четырежды был премьер-министром. И не факт, что 83-летний политик не решится взять эту высоту опять.

Рональд Рейган. Ковбой и президент

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Один из самых известных и почитаемых в США президентов руководил страной с 1981 по 1989 год. А в 1930–40 годах он был известен как актёр вестернов. Отважный ковбой, стреляющий то бандитов, то индейцев, снялся в семи десятках фильмов, один из которых даже номинировался на "Оскар". В конце 60-х годов с актёрством Рейган завязал и увлёкся профсоюзной деятельностью. А уж оттуда пересел в кресло губернатора Калифорнии. Штурмовать президентский олимп он пытался дважды. И если в 1976 году ему не удалось выиграть, то пять лет спустя он возглавил США.

Джозеф Эхерсито Эстрада. Нищий и президент

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Джозеф Эстрада был президентом Филиппин с 1998 по 2001 год. А начинал он в середине 1950-х годов как актёр. Эстрада сыграл более чем в ста фильмах. Но, в отличие от своего коллеги по цеху Рональда Рейгана, играл не отважных ковбоев, а бедняков. Филиппины не слишком богатое государство, поэтому большая часть населения воспринимала Джозефа Эстраду как своего парня. Слава привела актёра сначала на должность мэра небольшого городка, затем он пошёл в сенаторы и в итоге возглавил страну. Правда, продержался даже не полный срок — Эстраду обвинили в краже 80 миллионов долларов из бюджета и осудили на вечный домашний арест. Но вскоре его помиловал преемник. Эстрада пытался повторно стать президентом, но безуспешно. Но политику не забросил и до 2019 года был мэром Манилы — столицы Филиппин.

Джордж Веа. Футболист, возглавивший Либерию

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Джордж Веа — очень талантливый футболист, в 1990-е годы он выступал за клубы "Милан" и "Монако". Для тех лет невиданный рывок в карьере для выходца из Либерии. В 1995 году Веа получил "Золотой мяч", став единственным афроамериканцем, который получил эту награду. Казалось, что большего добиться в футболе уже сложно, и Джордж решил попытать счастья в политике. В Либерии в 2003 году закончилась гражданская война. А в 2005-м Веа выдвинул свою кандидатуру, но проиграл. Выиграть ему удалось лишь в 2017 году. Футболист не скрывал, что у него нет опыта, но он хотел компенсировать это добрыми намерениями. Но, судя по тому, что либерийцы уже требуют его отставки, не всё оказалось так просто. У бедной страны очень много проблем, которые с ходу не решишь.

Дональд Трамп. Строитель в кресле президента

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Бизнесмен, телеведущий и актёр. Он всегда был в центре внимания, чаще всего скандального, но никогда не занимался политикой всерьёз. Хотя несколько раз менял партийную принадлежность. В 1999 году хотел избраться в президенты от малопопулярной Партии реформ. Но в итоге вступил в ряды республиканцев. В 2015 году, когда Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру на пост главы США, никто не поверил. Внутри Республиканской партии у него была масса соперников, среди которых были политики-профи. Да и демократка Хиллари Клинтон казалась Трампу не по зубам. Но в итоге он обошёл всех, став юбилейным, 45-м президентом США. А вступив в должность в 70 лет, он стал ещё и самым пожилым среди всех руководителей Соединённых Штатов.

Владимир Зеленский. Клоун в кабинете президента

Фото © ТАСС / Николаев Иван