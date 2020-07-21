Девочка в Афганистане расстреляла из автомата боевиков за убийство её родителей

14-летняя девочка в Афганистане застрелила двух бойцов радикального движения "Талибан"* после того, как те убили её родителей, сообщает Barrons.

— Инцидент произошёл в одной из деревень провинции Гор, когда террористы ворвались в дом 14-летней девочки Камар Гюль в поисках её отца. Тот, по их мнению, оказывал поддержку официальному правительству страны. Талибы вывели отца семейства из дома и застрелили его. Мать, пытавшаяся защитить мужа, также была убита боевиками, — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада, после этого девочка взяла АК-47 и застрелила двух бойцов "Талибана", а затем ранила ещё нескольких боевиков.

Издание сообщает, что позднее боевики вернулись вновь, но местные жители оказали им сопротивление.

По словам представителя губернатора провинции Мохамеда Арефа Абера, военные доставили Гуль и её младшего брата в "более безопасное место".