У семи хоккеистов ЦСКА выявили коронавирус

Семь хоккеистов столичного ЦСКА получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба.
"С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдаёт тесты на коронавирус.
Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтверждёнными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.
В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды", — говорится в заявлении красно-синих.
Ранее Лайф писал, что вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в другом клубе КХЛ — омском "Авангарде". В стане "ястребов" положительные результаты выявлены у 20 человек, среди которых есть как хоккеисты, так и персонал команды.