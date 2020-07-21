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У семи хоккеистов ЦСКА выявили коронавирус

Болезнь у спортсменов протекает бессимптомно.

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Фото © Twitter / ХК ЦСКА

Семь хоккеистов столичного ЦСКА получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба.

"С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдаёт тесты на коронавирус.

Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтверждёнными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды", — говорится в заявлении красно-синих.

Ранее Лайф писал, что вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в другом клубе КХЛ — омском "Авангарде". В стане "ястребов" положительные результаты выявлены у 20 человек, среди которых есть как хоккеисты, так и персонал команды.

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