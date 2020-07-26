Конвейер чёрных риелторов. Как высоко тянутся ниточки от убийств сирот в Тольятти

В Самарской области расследуется дело банды чёрных риелторов, убивавших детей, сирот и стариков. После изучения дела у Лайфа сложилось впечатление, что следствие сосредоточилось только на нескольких эпизодах. Хотя дело, возможно, намного шире: очень похожие на почерк группировки смерти и исчезновения владельцев квартир в Тольятти тянутся ещё с нулевых годов. Не исключено, что членами преступного синдиката были местные силовики, чиновники и нотариусы, которым следствие так и не уделило достаточного внимания. Лайф очертил круг потенциальных фигурантов.

Охота на сироту

Наталья Асиянова в детдоме и незадолго до гибели. Фото предоставлено её подругами

Далёкой осенью 2011-го сирота из Тольятти Наталья Асиянова получила жильё от государства и после бесследно исчезла. Спустя год её труп случайно нашли в поле на обочине у села Мордовская Карагужа. Судмедэкспертиза показала: девушку убили восемью ударами по голове тупым предметом. На запястьях раны словно от наручников.

— Наташа была шикарная, самая умная в детдоме. Единственная, кто учился. Когда обижали маленьких, она всегда заступалась, даже с мальчишками дралась. Она мечтала о детях и собственной квартире! — плачет ближайшая подруга Натальи и бывшая воспитанница тольяттинского детдома Елизавета.

Место обнаружения трупа Натальи Асияновой. Побочная дорога автотрассы Р228. Фото © google.ru / maps

Убитая Наталья Асиянова почти не знала родителей. Отец без вести пропал. Мать умерла, когда девочке исполнилось семь. Начались скитания по приютам. Самые плохие воспоминания у неё остались о приёмной семье. Сама Наталья считала, что её удочерили ради субсидий. Выпадали на долю Асияновой и мгновения счастья. В 15 лет она нашла верных подруг в тольяттинском детдоме "Милосердие". Оставалось обрести дом и мужа.

Как и все сироты из детдома, Наталья Асиянова надеялась на бесплатную квартиру, положенную от государства.

— Но где положено, там и наложено, — невесело шутит Елизавета. — В мэрии Наташу быстро осадили, мол, очереди ждать лет 50. Но сказали, что делу может помочь риелтор Лилия Малебская, дали её контакты. Та стала обхаживать Наташу.

Добрая фея с особым интересом

Среди детдомовцев Малебскую знают все. Если встают вопросы, как получить социальное жильё, где переночевать или взять в долг, — Лилия всегда рядом. Убитой Наталье Асияновой риелтор Малебская помогла выбить из мэрии сертификат на 1 млн рублей на покупку квартиры. Он был истрачен на покупку однушки в живописных горах Яблоневого оврага.

О Наталье Асияновой и квартире, из-за которой её убили. Видео © LIFE

— Наташа в свою новую квартиру так и не въехала. Перед исчезновением она жила в избушке у Валерия Отрошко — соседа и давнего знакомого Лилии Малебской, — вспоминает Елизавета. — Отрошко нравилась Асиянова, но очень уж он хитрый. Звоню ему: "Дай Наталью", а он кормит завтраками. "Не дам, перезвони, она далеко", а потом Отрошко отрезал: "Наташа уехала, не знаю куда". Прошёл год, Наташа всё не появлялась. Наконец, позвонили следователи и пригласили меня на опознание трупа. Я узнала лучшую подругу и заплакала. Тогда убийц не поймали.

Валерий Отрошко что-то недоговаривает, считают детдомовцы. Фото © VK

У Валерия Отрошко криминалисты обнаружили кровь на одежде. Неизвестно, Асияновой она принадлежит или нет. Биологическая экспертиза не дала результатов. Отрошко косвенно связан с Администрацией Тольятти. В нулевых мэрия отписала ему участки туберкулёзного санатория. Минздрав судился с тольяттинскими чиновниками, пытаясь оспорить отчуждение госсобственности, но проиграл. Соседкой Отрошко по санаторию стала Лилия Малебская.

Бесконечное следствие

В 2012 году после обнаружения тела Натальи Асияновой следствие очертило круг подозреваемых, но упёрлось в тупик. Показания взяли у бывшего парня Наташи Евгения Никольского — он говорил, что давно не видел убитую сироту. Обыски провели в агентстве недвижимости "Вся Самара" Людмилы Ёлчевой — риелтора, перепродавшего квартиру Наташи. Ёлчева настаивала, что её подставили, что она во время сделки не знала о смерти сироты. Лилия Малебская утверждала, что помогла девушке оформить гендоверенность и получить социальное жильё.

Кто бы мог подумать, что в 2019 году печальный сюжет получит продолжение. Спустя почти десятилетие после убийства Натальи Асияновой суд отправил в СИЗО семерых предположительных членов ОПГ чёрных риелторов. Под стражу заключены Малебская, Никольский и Ёлчева. Лилия Малебская пошла на сделку со следствием, призналась в эпизодах мошенничества и теперь изобличает пособников. Из-за этого Малебская может получить срок меньше остальных членов банды.

Лилия Малебская. Фото © instagram.com 1 / 3

Лилия Малебская — эффектная дама в прекрасных интерьерах. Всю жизнь имеет проблемы с законом, но выходит сухой из воды. В 2001-м и 2006-м её подозревали в мошенничестве, в 2003-м — в хулиганстве, в 2009-м Малебскую разыскивали по уголовному делу. Говорят, что мужа у неё нет, сын болен. Всю любовь Лилия тратит на собак породы американская акита: Праду, Джедая и щенят. Лилия ещё и заводчица.

Малебская рассказала, что Евгений Никольский повёз Наталью в антинаркотический центр, Наталья сама попросила его, но по пути он поссорился с сиротой, убил молотком в салоне машины и спрятал в поле. Ему якобы нужна была её квартира. Он рассказал обо всём Малебской и попросил её продать квартиру сироты. Малебская порекомендовала Ёлчеву.

Евгений Никольский. Фото © VK

Никольский написал явку с повинной в убийстве Асияновой, но затем заявил, что признался якобы под пытками. Подруги Наташи не верят, что Никольский мог с ней расправиться. Одну девушку из детдома вызвали на допрос в полицию. Оперативник спросил в лоб: "Евгений Никольский убил Асиянову?"

— Нет, отвечаю, Никольский точно не мог. Он искренне любил её, защищал. Из наших детдомовцев в его вину никто не поверит. Опер как влепит затрещину. "Покрываешь Никольского? Посадим вместе с ним", — рассказала девушка.

Однако следствие склоняется к мысли, что Никольский убил Асиянову. И не из-за ссоры, а по поручению Ёлчевой. Обвинения в адрес Ёлчевой строятся на показаниях сотрудницы её агентства Екатерины Бегуновой. Она утверждала, что начальница якобы заставила её исполнить роль убитой сироты и провести от её имени сделку купли-продажи квартиры.

Людмила Ёлчева. Фото предоставлено её дочерью

Сторона Ёлчевой уверена: Бегунову запугали и заставили клеветать.

Лайфу удалось ознакомиться с материалами дела по убийству Асияновой. Складывается впечатление, что в деле критично много нестыковок и упущенных нитей. Есть вопросы к правоохранительным органам. И они не только о пятнах крови на одежде Валерия Отрошко. Погружаясь в материалы дела, теряешь счёт пропавшим без вести и безвременно умершим. Расследование охватывает период активности банды в 2007–2012 гг., но в показаниях всплывают призраками более ранние жертвы: Белов, Мещеряков... У них даже имени нет.

Погибшие за квартиры

Бесследно пропали Денис Пронин, его гражданская жена Надежда Барменкова и их двухлетняя дочь Полина. Ранее эта семья получила социальное жильё вдобавок к уже имеющейся двушке. Обе квартиры были отчуждены и перепроданы. Следствие считает, что оформили сделку ненастоящие Пронин с Барменковой — супруги уже были мертвы. За сопровождение сделки Малебская, по собственному признанию, заработала 300 тыс. руб. При этом она подчёркивает, что к исчезновению семьи якобы не имеет никакого отношения.

Испарился пенсионер Юрий Маркушин — осталась лишь лужа крови на полу. Пустующую квартиру пытались продать при участии "актёра" — подставного лица. Родственники пропавшего старика сделку остановили. По горячим следам был задержан 60-летний Батуров. Тот признался, что вклеил в паспорт Маркушина свою фотографию, и на суде получил два года условно за мошенничество. По признанию Малебской, в эпизоде Маркушина она исполнила две роли. Получила выписку на квартиру и подыскала "актёра". После суда лже-Маркушин (Батуров) скоропостижно умер. Часто в своих показаниях Лилия Малебская указывает на риелтора Татьяну Феткулову. А та давно в могиле и перед кончиной, говорят, мучилась совестью. Близкие Феткуловой не сомневаются: её убили медицинским уколом.

Но и это не все возможные жертвы. По Тольятти вновь прокатилась волна отъёма квартир в 2015–2016 гг. Почерк похож. Обращаем внимание на открытое письмо некой Марины Мартыновой самарскому губернатору. Она уверена, что чёрных риелторов в Тольятти покрывает полиция, и просит разобраться в краже у неё жилья.

Сейчас в деле фигурирует 12 жертв группировки, однако погибших может быть значительно больше. Остановятся ли следователи на этом объёме или будут копать дальше, пока не известно.

Силовики в доле?

Отделение полиции № 24 на улице Чапаева имеет зловещую репутацию. Экс-начальника ОП № 24 подозревали в укрывательстве борделей, ему пришлось уволиться. Его зама осудили за мошенничество. Главу участковых обвиняли в "пьяном" ДТП и "похмельном" сне за рулём разбитой машины. Легендарный в Тольятти ОП № 24 может быть связан ещё и с чёрными риелторами. На это указывает эпизод в материалах дела Александра Колесникова из интерната для умственно отсталых. Парень получил квартиру. После общения с Лилией Малебской решил продать жильё и поехать в неизвестность искать маму. Кузен остановил Колесникова, спрятал от чудака паспорт. К кузену приехали двое полицейских из отделения полиции № 24 — начальник угрозыска Андрей Носков и опер Денис Стройков. Силовики объявили, что Колесников проигрался в карты и они заберут его паспорт. Начались несанкционированный обыск, угрозы. В итоге трясущийся от страха родственник сам отдал документ. Квартиру перепродали.

Экс-начальник угрозыска ОП № 24 Андрей Носков. Фото © ok.ru 1 / 2

Стройкова и Носкова арестовала ФСБ. Из источника известно, что первый пошёл на сделку и стал свидетелем. Другой был осуждён по статье "Превышение должностных полномочий". Ему дали один год и два месяца колонии. Учитывая время Носкова в изоляторе, он либо на свободе, либо вот-вот выйдет. Мягкий приговор вынес судья Александр Кудашкин — бывший тольяттинский следователь.

В 24-м отделении полиции Лайф самостоятельно попытался навести справки про оперативников.

Отделение полиции № 24. Фото © yandex.ru / maps

— Я насчёт Дениса Стройкова! Он подозревался в причастности к чёрному риелторству, — обращаюсь к дежурному. Тот проверяет, не веду ли я съёмку, не записываю ли на диктофон.

— Что, неужто закрыли Дениса? — непринуждённо улыбается дежурный. — Сейчас позову начальство.

Ко мне вышел замначальника Вадим Нуждин. Он хладнокровен, санитарная маска не даёт разглядеть лицо.

— Стройков — среди лучших наших сотрудников. Я с ним дружу, — нарочито равнодушен Нуждин. — Никаких проблем с законом у него не было. Да, Денис уволился три-четыре месяца назад, но это из-за того, что нашёл высокооплачиваемую работу. Больше сказать не могу.

Почему дело экс-начальника угрозыска Носкова рассматривалось подозрительно скоротечно вне остальной банды чёрных риелторов? Складывается впечатление, что следователи толком не проверили связи Малебской с местным отделением полиции.

Проклятая общага

Подруги говорят, что, когда Асиянова познакомилась с Малебской, её подсадили на наркотики.

— Однажды Малебская пустила нас с Натальей Асияновой переночевать, — вспоминает подруга из детдома Елизавета. — Но не к себе домой, а привела в 137-ю общагу, самую гнилую в городе. Открыла дверь ключом и запустила в комнату нашей знакомой из детдома. Я ещё подумала: откуда у Лилии ключи от чужого жилья? Входим, а там притон, хозяйка пропала. Вот только наркоманы лежат. Наркотики изготовляют, употребляют.

Проклятое для сирот общежитие. Видео © LIFE

Судя по материалам дела, речь идёт о квартире Кошуровой, молодой мамы с младенцем на руках. Девушка получила сертификат на покупку жилья. Посоветовали в помощь Лилию. Вокруг Кошуровой закрутились мужики с халявной бутылкой. Пьяную девушку отвезли к нотариусу, которого ничего не смутило. Кошурова махнула подписи и осталась без квартиры — именно в этой квартире, по словам детдомовцев, потом изготавливали наркотики. Сирот в наркопритон приводила сама Малебская. Кошурова осталась жива и получила койку в сельском бараке в Новочеремшанске. По слухам, там проживает множество "клиентов" Малебской.

Не пережила встречу с Малебской и сирота Дарья Елисеева. Риелтор помогла ей купить квартиру, но вскоре девушка перестала вылезать из притонов общаги и умерла от передоза.

Почему не расследован сбыт наркотиков и не изучена история проклятых квартир в 137-м общежитии? Стоит опросить детдомовцев, они много знают.

Дело тольяттинской сироты кажется безграничным. Малебской приписывают роман с Олегом Зуевым. Он тоже фигурирует в деле о чёрных риелторах как перекупщик квартир. Зуев судим за подделку документов. Он организовал кооператив "Доходный дом", куда вложили сбережения сотни пенсионеров. Силовики считают ущерб — 1/4 млрд рублей из кооператива уже выведена и украдена. Наконец, Олег Зуев среди соучредителей дачного товарищества "Райский уголок". Его партнёры — основатели евангелистской церкви "Жатва веры" и библейской школы, где реабилитируют наркозависимых.

Нотариусы в стороне

Нотариусы подтверждают личность и выписывают доверенность. На основе этого документа осуществляются любые сделки, в том числе без хозяев квартир. Свои люди в нотариальных конторах чёрным риелторам необходимы для бесперебойного отъёма жилья.

В материалах дела чаще других упоминают нотариуса Татьяну Мухину. Она выписала доверенность, по которой купили и сразу продали квартиру убитой Натальи Асияновой.

Лайф попытался лично задать вопросы нотариусу Татьяне Мухиной, но разговор не сложился.

Татьяна Мухина побледнела от неожиданной встречи. Видео © LIFE

Почему в материалах дела так мало показаний Мухиной и начисто отсутствуют показания других нотариусов? Всё больше вопросов без ответов.

Сироты стоят миллионы

Судя по материалам дела, чиновники мэрии Тольятти настойчиво отправляли сирот решать квартирные вопросы именно к Малебской.

Среди друзей в соцсетях у Лилии Малебской сотрудники мэрии Тольятти: Гузель Гурбанова, старший специалист отдела по распределению жилплощади, и Светлана Попова — старший специалист по жилищным вопросам.

Ставки у чёрных риелторов высокие. Каждый год мэрия Тольятти выделяет малообеспеченным гражданам сертификаты на покупку жилья. За 2014–2020 гг. сумма составила 6 млрд рублей. Если говорить только о сиротах, то в этом году на покупку им квартир планируется потратить 81 млн. Курирует вопрос Элина Зайкова — начальник отдела мэрии по жилищным вопросам. Упомянутые подруги Малебской — подчинённые Зайковой. Элина работает в мэрии давно. Она заботится о детдомовцах и устраивает им дни правовой помощи.

Элина Зайкова — главная по жилищным вопросам в Тольятти. Фото © tltgorod.ru

А ведь может закрасться мысль, что квартиры кто-то наверху раздаёт сиротам через негативный фильтр. В первую очередь их получают самые уязвимые к атакам чёрных риелторов.

Почему в материалах дела нет ни одного допроса сотрудника мэрии? Чёрные риелторы могут оказаться куда могущественнее, чем виделось изначально.

Пытки или попытки уйти от ответственности

Дело Асияновой постоянно сопровождается сообщениями о пытках задержанных.

— Когда я попал в СИЗО, то увидел на руках Евгения Никольского порезы до мяса от наручников, — говорит его адвокат Дмитрий Артемьев. — Как рассказывает мой подзащитный, в отделении полиции его подвесили за наручники, били, душили пакетом. Он признался в её убийстве под пытками. А потом пытался вскрыть себе вены! Сейчас он отказался от этих показаний. Мы пытались добиться судмедэкспертизы его ран, но не смогли.

Брат Никольского — об угрозах и пытках силовиков. Видео © LIFE

Полиция ответила на жалобу адвоката. Никольский пытался выскочить из полицейской машины и сбежать. Его остановили и обездвижили с помощью наручников.

Директора агентства недвижимости "Вся Самара", риелтора Людмилу Ёлчеву, по словам близких, тоже пытали.

— Зимой маму морозили в камере без отопления. Она дала слабину, заявив, что на момент сделки знала, что Асиянова была мертва. Но позже мама вернулась к первоначальным показаниям. В СИЗО сейчас оформлена справка, что Ёлчева пыталась совершить суицид. Не верю, мама готова бороться и хочет жить, — говорит дочь Ёлчевой Екатерина.

По версии следствия, Ёлчева разыграла целый спектакль, где одна из её сотрудниц исполнила роль Наташи. Но иной версии придерживаются коллеги Ёлчевой.

— Я хорошо помню ту сделку в 2011 году. Ёлчева встретилась с Лилией Малебской и неизвестной блондинкой, совсем не похожей на сироту. Ёлчева насторожилась. Блондинка продемонстрировала паспорт на имя Асияновой. Людмила передала ей деньги за продажу квартиры и попросила расписку. Загадочная девушка уверенно махнула подпись, но с огромным трудом вывела фразу "Претензий не имею". И тут по телу Ёлчевой пробежал холодок. Почерки различались, — рассказывает Елена, коллега Ёлчевой по агентству.

Заявление близких Людмилы Ёлчевой. Видео © LIFE

— Следствие сейчас считает, что экс-сотрудница Людмилы Ёлчевой Екатерина Бегунова исполнила роль убитой сироты Натальи Асияновой. Сама Бегунова в этом призналась, мы думаем, под угрозами. Бегунова даже не знала Ёлчеву на момент совершения преступления и не работала на неё. Более того, Бегунова с причёской каре совсем не похожа на сироту Асиянову, — утверждают бывшие коллеги Ёлчевой. — Роль убитой девушки исполнил кто-то другой, подставив этим Людмилу Ёлчеву.

Мэр Тольятти Сергей Анташев и счастливые сироты. Фото © augustnews.ru