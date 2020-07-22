В результате стрельбы в Чикаго пострадало 11 человек

BREAKING - Mass shooting at #Chicago funeral home - at least 13 injured, massive EMS response underway. #ChicagoShooting #CgicagoFuneralHome #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/Lbnr42iq8Q— Yid Info (@yidnetwork) July 22, 2020
В результате стрельбы в южной части американского города Чикаго пострадало 11 человек. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на заявление местного пожарного управления.
Трагедия произошла в районе Оберн-Гришам около 18:30 по местному времени (2:30 мск). Врачами скорой помощи в больницу было доставлено девять человек, ещё двое добрались до неё самостоятельно.
Власти не сообщают каких-либо данных о возрасте и личностях пострадавших, а также о том, сколько именно было нападавших. Подробности инцидента выясняются.