Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В результате стрельбы в Чикаго пострадало 11 человек

Все они находятся в тяжёлом состоянии.

197

В результате стрельбы в южной части американского города Чикаго пострадало 11 человек. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на заявление местного пожарного управления.

Трагедия произошла в районе Оберн-Гришам около 18:30 по местному времени (2:30 мск). Врачами скорой помощи в больницу было доставлено девять человек, ещё двое добрались до неё самостоятельно.

Власти не сообщают каких-либо данных о возрасте и личностях пострадавших, а также о том, сколько именно было нападавших. Подробности инцидента выясняются.

Выбор редакции

Loading...