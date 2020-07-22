В результате стрельбы в Чикаго пострадало 11 человек

В результате стрельбы в южной части американского города Чикаго пострадало 11 человек. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на заявление местного пожарного управления.

Трагедия произошла в районе Оберн-Гришам около 18:30 по местному времени (2:30 мск). Врачами скорой помощи в больницу было доставлено девять человек, ещё двое добрались до неё самостоятельно.