В Красноярском крае пьяный водитель сбил 15-летнюю девушку и скрылся с места преступления

Видео © УМВД РФ по Красноярскому краю

В селе Абан Красноярского края задержали 29-летнего местного жителя, который, будучи пьяным, наехал на своём автомобиле на 15-летнюю девушку и скрылся с места преступления, сообщает УМВД РФ по региону.

Отмечается, что водитель в какой-то момент выехал на встречную полосу и сбил шедшего по дороге подростка. В результате она получила серьёзные травмы.

При себе у водителя не было ни водительских прав, ни полиса ОСАГО, ни каких-либо документов на машину. Также он не выполнил требования о прохождении медицинского освидетельствования. На допросе подозреваемый не особо старался отвечать на вопросы полицейского, грубил и позволял себе нецензурно выражаться.