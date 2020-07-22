Эстет и племянник сотрудника спецслужб. Кто мог убить невесту в центре Москвы

Влюблённая пара: разыскиваемый полицией Андрей Воронин и зверски убитая Марина Панкратова. Им обоим по 26 лет. Фото © LIFE SHOT

Жених Александр Воронин и невеста Марина Панкратова с 19 по 21 июля не выходили на связь. На носу у них была свадьба, запланированная на 8 августа. Вчера вечером встревоженная мать Воронина поехала в квартиру влюблённых в престижном Колпачном переулке. На кровати, сливаясь с оранжевым постельным бельём, лежала в крови голая Марина. Вся в гематомах, лицо изуродовано, череп проломлен. Давность смерти — около двух дней. Сына в квартире не было.

— Только недавно Саша сказал мне, что нашёл своего человека, что они с полуслова друг друга понимают. И правда, когда на них с Мариной смотрели, мы очень радовались, — шокирована мать жениха Александра Воронина. — У Саши не было друзей, только Марина. О ссорах он не говорил, и, когда последний раз созванивались, он как обычно разговаривал. Я ничего такого не заметила.

Лайф восстановил хронологию событий. На записи с камер наблюдения виден вечер 19 июля, когда, предположительно, убили Марину. Влюблённые вместе зашли в подъезд, они ругались, Александр был с девушкой очень груб, ударил по лицу и пихнул за дверь. Что произошло дальше — пока тайна, окутанная мраком.

Александр Воронин бьёт Марину Панкратову по лицу. Видео © LIFE SHOT

Таким образом, жених стал пока единственным и главным подозреваемым. Пока у Воронина нет статуса в деле об убийстве Марины Панкратовой. На месте трагедии следователи нашли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело. Где прячется жених убитой, до сих пор не известно. На связь с родными он не выходит.

Соседи Марины и её жениха Саши рассказали Лайфу, что отношения у ребят казались очень нежными, жили они мирно. Органичная пара.

Соседи — о влюблённой паре. Видео © LIFE SHOT

— Вроде влюблённых голубков. Что у них там случилось, я не знаю. У нас акустика в доме хорошая. Если кто чихнёт — всем слышно. А у них было тихо. Может, он что-то принял. Вот ему голову и сорвало. Но вообще, он даже на Новый год не пил. Спортом занимался. По-моему, я его видел, когда уже был ориентировочно труп. Он выходил с рюкзаком, неразговорчивый такой, — рассказал на условиях анонимности один из соседей.

Согласно сведениям от источника, близкого к следствию, жених убитой Александр Воронин — не такой и простой парень. Квартиру ему оставил, переехав на дачу, дедушка, который всю жизнь проработал на севере в строительных артелях. Дядя Воронина — полковник ФАПСИ, который погиб пять лет назад. Он ушёл из жизни при невыясненных обстоятельствах. Его нашли мёртвым за неделю до повышения. Даже было возбуждено уголовное дело по подозрению в его отравлении. О матери Воронина тоже стоит сказать пару слов. Она недавно оформила банкротство физического лица. Её преследовали кредиторы из Сбербанка и "Бинбанка". Брат и сноха Андрея Воронина успешно развивают туристический бизнес. Они владеют или управляют офисами "Энивей Тревел" и "Корал Тревел".

По сведениям правоохранителей, сам Александр Воронин безработный и перебивался случайными заработками. Судя по базе "Спарк-Интерфакс", у него есть ИП в сфере туризма, но счета заблокированы налоговиками. Лет пять назад совсем еще юный Воронин занимался арендой и лизингом автомобилей - на него было оформлена фирма. Деньги у парня водились - он меняет дорогие авто словно перчатки. Там были и кабриолеты БМВ и престижные внедорожники "Рендж Ровер". У Александра Воронина есть 6-летний сын. С его матерью он давно не общается.

Александр Воронин. Фото © Facebook / Aleksander Nikolaevih 1 / 4

Судя по фото в соцсетях, Воронин — эстет, модник, ценит вино и учится стрелять из винтовки. Ещё он ведёт праздный образ жизни: посещал шумные вечеринки в ресторанах и караоке-барах, сам любил петь. И, судя по всему, пить. Странно, но фотографии своей любимой девушки, убитой Марины, он в своих соцсетях не размещал.

Убитая Марина Панкратова работала в "Леруа Мерлен". Девчонка простая. Вот что говорят её коллеги:

— Последний раз видела её месяц назад — счастливая была. Парня своего она не упомянула. Знаю, что они знакомы всего ничего. Месяца 4–5. Непонятно, почему они так скоро решили жениться, — говорит Наталья Б.

Марина Панкратова примеряет свадебное платье. Фото © LIFE SHOT 1 / 3

А вот близким подругам Марина часто жаловалась на избиения со стороны Александра Воронина. Избивал он её регулярно и по самым нелепым поводам. В конце мая она позвонила близкой подруге и спросила, как ей обратиться в полицию. Тогда она даже "сняла побои", нанесённые Ворониным, — СМИ уже опубликовали медицинскую справку. Но через некоторое время молодые помирились, а девушка так и не стала писать заявление.