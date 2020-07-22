Победить президента. Какой пример подал украинский террорист всему миру

Сюжеты многих книг, фильмов и сериалов сбываются. В этом нет ничего необычного и тем более сверхъестественного. Писатель — это прежде всего очень внимательный человек, который выхватывает мысли и настроения из воздуха чуть раньше других. Вчерашний террорист из Луцка довольно точно повторил сюжет из британского сериала-антиутопии "Чёрное зеркало" 2011 года — пусть не с той же извращённостью, но с близкой степенью экстравагантности.

Первая серия рассказывает о террористе (именующем себя художником-акционистом), который похищает девушку — члена королевской семьи — и обещает отпустить её в обмен на то, что премьер-министр в прямом эфире совокупится со свиньёй. Британское правительство пытается избежать позора, но злодей оказывается хитрее, а публика начинает давить на политиков, убеждая пойти на поводу у преступника. В итоге премьер делает то, что от него требует террорист, и тот действительно отпускает заложницу… за полчаса до начала "свиного" эфира, потому что, во-первых, уверен, что его требования выполнят, а во-вторых, знает, что улицы Лондона будут пустыми — весь народ прикован к телевизорам. В конце работы "художника" продаются на аукционах за миллионы, а премьера не хочет видеть его собственная жена.

Максим Кривош, называющий себя Максим Плохой, — тоже в своём роде художник. Его много раз судили, он отсидел в тюрьме за бандитизм и там же написал книгу "Философия преступника" с эпиграфом "Что такое свобода? Рай. Как туда попасть? Быть преступником". Впрочем, там ещё много эпиграфов, от Достоевского до Сартра, Штирнера и Алистера Кроули — мама плохого Максима работает учителем литературы, и в плане начитанности сын, очевидно, пошёл в неё. Свой труд он предлагал для публикации, в Интернете есть фрагменты его переписок с сотрудниками разных издательств. Как спецслужбы пропустили такого персонажа, нисколько не скрывающего своих намерений и открыто, печатно рассказывающего о том, как попался с обрезом ружья, в первый раз не угодил в тюрьму благодаря связям отца и через несколько месяцев опять купившего обрез — вопрос отдельный. В конце концов, Украина — страна, в которой никогда не кончаются 90-е годы, а в ту эпоху и не такое бывало.

Максим Плохой не относится к угнетённым народам и не ведёт "освободительной борьбы". Ему не нужен миллион долларов мелкими ненумерованными купюрами, чтобы начать новую жизнь где-нибудь в Майами. Он не пытается спасти чью-то жизнь. Он — герой Достоевского, которому просто нужно "творить свою волю", в чём бы она ни состояла. Сейчас многочисленные "специалисты" пытаются понять, почему единственной целью, ради которой Максим раз и навсегда испортил себе жизнь, было, чтобы президент Украины прорекламировал фильм "Земляне". Кино, если что, о жестоком обращении с животными, а Макс в своей книге неоднократно писал, что не приемлет убийства и насилия. Но вместо этого фильма могли быть хоть "Телепузики", хоть выпуск "Спортлото" 1984 года — человеку было важно, чтобы власть выполнила его волю, подчинилась ему, а не наоборот.

И власть подчинилась. Владимир Зеленский призвал всех смотреть фильм "Земляне" на странице в "Фейсбуке". Заложников отпустили, и в следующую минуту президент видео удалил, но оно всё равно разлетелось по всем новостным сайтам и телеграм-каналам. Следом те же самые каналы затрубили в трубы, рассказывая, какой молодец Зеленский и как он спас людей. Упорно игнорируя тот факт, что в схватке, вообще-то, победил Максим Плохой. Он отнял у власти её привилегию, продемонстрировал некомпетентность украинских спецслужб, продиктовал свои условия, какими бы они ни были идиотскими, и власть их выполнила. Думаю, это понимает и сам Зеленский, иначе зачем было так стыдливо удалять видео?