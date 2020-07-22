Околоспорт: почему РУСАДА снова оказалось в центре скандала?

В российском спорте очередной скандал. К счастью, не допинговый (чреватый новыми проблемами на международных соревнованиях для ни в чём не повинных спортсменов), а коррупционный, связанный с нецелевыми расходами руководства РУСАДА — Российского антидопингового агентства.

Сначала о "серьёзных нарушениях" заявил глава Олимпийского комитета России (один из учредителей РУСАДА) Станислав Поздняков, а затем общественности были предоставлены документы аудиторской проверки, проведенной в начале этого года компанией "Финэкспертиза". В отчётах указана целая серия фактов, вызывающих подозрения в коррупционной деятельности (связанной с многомиллионными контрактами РУСАДА с подрядчиками), а также в использовании средств агентства в личных целях со стороны главы РУСАДА Юрия Гануса и его заместителя Маргариты Пахноцкой. Тут и траты на командировки, целесообразность которых (с точки зрения деятельности РУСАДА) вызывает вопросы и которые не обеспечены правильной финансовой отчетностью (или обеспечены, но приложенные документы выглядят как подделка). И проживание в люксовых отелях, и задержка на один-два дня после проведения важных переговоров в отелях (естественно, за счёт конторы). Согласно отчёту, на деньги РУСАДА оплачивались даже занятия английским языком для Гануса — чиновника, который по долгу службы должен владеть этим языком на "отлично" уже в момент назначения на свой пост.

Сам Ганус отрицает все обвинения и говорит об "активной кампании по дискредитации РУСАДА и меня как директора агентства", отвергает и опровергает все обвинения, а также говорит, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) вопросов к нему не было. В ОКР подтверждают: да, не было, ну и что? "Господин Ганус часто повторяет, что РУСАДА прошла аудит WADA дважды. Вот только это абсолютно разные вещи — аудит WADA касается как раз операционных вопросов, к которым претензий никаких нет", — поясняет Станислав Поздняков. А финансовым аудитом должны заниматься учредители — то есть тот же ОКР, нанявший компанию для проверки и нашедший множество злоупотреблений.

Что же касается опровержений господина Гануса, то иногда они звучат весьма странно и опровергаются самим РУСАДА. Например, комментируя данные об 11 миллионах рублей, потраченных на услуги такси в 2018–2019 годах, Ганус заявил , что внутри России и в зарубежных странах на эти цели было израсходовано всего около 400 тысяч рублей. Причём взял эту сумму не из головы: по его словам, он специально запросил информацию в бухгалтерии РУСАДА, и она выставила ему эти цифры, даже с разбивкой по годам и по тратам внутри России, а также в заграничных командировках. Однако прошло всего немного времени и в РУСАДА признали, что да, таксисты заработали не 400 тысяч, а 11 миллионов. "Сумма 11 348 289,78 рубля за 2018 и 2019 годы действительно была потрачена на оплату услуг такси. Такой размер расходов обусловлен прежде всего тем, что услугами такси наряду с сотрудниками агентства пользуются агенты по сбору проб, как лица, действующие от имени и за счёт РАА РУСАДА", — говорилось в сообщении агентства. Получается, что в компании две бухгалтерии?

Да, возможно, кому-то из читателей покажется, что власти просто докапываются до функционеров, занимающихся борьбой с допингом. И действительно, никто не запрещает чиновникам красиво жить и хорошо отдыхать даже в ходе командировок. Музеи, концерты, рестораны — всё это является частью культурной программы, важного элемента любой конвенции или мероприятия, собирающего уважаемых людей со всех стран мира. Вот только в этой истории есть несколько тонких моментов.

Во-первых, вся культурная программа и отдых должны проводиться либо за счёт принимающей стороны, либо за счёт самого гостя. Тем более, если речь идёт об отдыхе до и после мероприятия. Если, например, госпожа Пахноцкая едет в теплую кипрскую Ларнаку на конвенцию, проходящую 16 апреля в рамках Совета Европы (отдельный вопрос о том, зачем вообще ехать на эти и иные мероприятия данного органа — поучаствовать в тусовке единомышленников?), то командировка за государственный счёт не организовывается с 15 по 18 апреля. И таких примеров "продлённых командировок" в отчёте огромное множество с невысказанным вопросом о том, проживал ли фигурант лишние дни в люксовых отелях в одиночестве.

Разговоры о том, что "все так делают", нерелевантны, особенно с учётом того — и это во-вторых, — где работают Ганус и Пахноцкая. Российский спорт и РУСАДА пережили серию серьёзнейших скандалов, и их новые руководители должны вести себя как жёны Цезаря — то есть быть вообще вне любых подозрений. Как со стороны надзорных ведомств, так и со стороны российских граждан. Фотографии в "Инстаграме" и других аккаунтах с "рабочих встреч" руководства — в кафе, с бокалом вина в руке, на фоне местных достопримечательностей — вызывают у общественности серьёзные вопросы относительно эффективности работы нового руководства РУСАДА по очищению репутации российского спорта как внутри страны, так и за её пределами. Фактически они дискредитируют организацию в глазах населения, на налоги которого эта организация существует. И ладно бы все эти тусовки давали результат, но его нет. Мировая околоспортивная тусовка продолжает пытаться дискредитировать российских атлетов — и руководство РУСАДА в лице господина Гануса зачастую присоединяется к этой дискредитации.

Наконец, в-третьих, удивительно, когда за РУСАДА вступается не только его глава, но и член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Сергей Хрычиков. Он же руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, представитель Украины (которая, как известно, ищет любой способ для дискредитации международной репутации России) а также фигурант аудиторских документов — часть документов, приложенных к авансовым отчётам госпожи Пахноцкой, подписаны именно им. Аудиторы прямым текстом заявили о возможном наличии "неформальных отношений" между Пахноцкой и Хрычиковым (вспоминаем Ларнаку и другие мероприятия в рамках Совета Европы). Никто не запрещает людям вести личную жизнь, однако, по мнению тех же аудиторов из Финэкспертизы, в рамках этих неформальных отношений "сведения, содержащиеся в данном отчёте, могут быть раскрыты Пахноцкой М. А. и далее неограниченному кругу лиц".