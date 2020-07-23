В Хабаровске участника нападения на инкассаторов в 2006 году осудили на восемь лет

В Хабаровске суд признал виновным одного из участников разбойного нападения на инкассаторов и отправил его за решётку на восемь лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что 14 июля 2006 года он и ещё двое подельников в филиале одного из банков Хабаровска совершили вооружённое нападение на инкассаторов для хищения денег. Всего им удалось украсть 14 миллионов рублей.