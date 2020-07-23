В Хабаровске участника нападения на инкассаторов в 2006 году осудили на восемь лет

В Хабаровске суд признал виновным одного из участников разбойного нападения на инкассаторов и отправил его за решётку на восемь лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Отмечается, что 14 июля 2006 года он и ещё двое подельников в филиале одного из банков Хабаровска совершили вооружённое нападение на инкассаторов для хищения денег. Всего им удалось украсть 14 миллионов рублей.
При этом осуждённого долгое время не могли найти, так как он скрывался в другой стране. Сделать это удалось лишь в 2018 году. Также известно, что один из сообщников отбывает наказание в тюрьме, ещё один находится за пределами РФ.