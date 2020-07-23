Дискуссию Российского партнёрства за сохранение климата посмотрело почти 10 тыс. человек

На площадке ИД "Коммерсант" состоялась онлайн-дискуссия "На пути к COP-26: глобальные усилия по предотвращению изменения климата и роль России в данном процессе". Организатором мероприятия выступило Российское партнёрство за сохранение климата. Всего онлайн-трансляцию посмотрело 9,5 тыс. человек.

Спикеры и эксперты, участвовавшие в дискуссии, пришли к выводу, что мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией CoViD-19, может ускорить объединение усилий всех государств для борьбы с изменениями климата. Главное изменение, по словам участников дискуссии, состоит в скорой смене парадигмы торговых взаимоотношений. Вектор экономической выгоды должен сместиться в сторону конкуренции "зелёных" технологий.

CoViD-19 уже стал причиной переноса конференции COP-26, на которой должно было продолжиться обсуждение экономических и рыночных механизмов Парижского климатического соглашения. Эксперты отметили, что коронавирус — доказательство необходимости немедленных действий в области борьбы с изменениями климата. Сама пандемия, как и климатические изменения, не имеет границ.

Представитель Правительства Великобритании по климатическим действиям, UNFCCC Найджел Топпинг отметил, что вопрос перехода к безуглеродной экономике в мире уже решён, но эффективность усилий зависит от скорости принятия конкретных решений — как на уровне государств, так на уровне бизнеса.

Как мы видим, сейчас государства заняты преодолением последствий коронавируса. Но на проблемы мира необходимо смотреть шире и ускорить темпы реализации всех инициатив в области климата. Мы ждём, что Россия будет активным игроком на этом поприще Найджел Топпинг Представитель Правительства Великобритании по климатическим действиям, UNFCCC

По мнению Топпинга, в настоящее время мир быстро меняется и в итоге проигравшим окажется тот, кто откажется от инвестиций в "зелёные технологии". Кроме того, Топпинг выразил уверенность, что Россия должна задействовать весь свой потенциал, в том числе научный, где у неё есть огромное преимущество.

Спецпредставитель президента России по вопросам климата и советник президента Руслан Эдельгериев отметил, что мировое сообщество остаётся разобщённым в вопросах снижения воздействия на климат.

Сегодня же очень жёстко перед всеми стоят вопросы экономики и экономических интересов, в том числе поэтому и на международной площадке нет должного взаимодействия по вопросам климата, зато есть конкурентная борьба Руслан Эдельгериев Спецпредставитель президента России по вопросам климата и советник президента

Эдельгериев добавил также, что российские компании вслед за мировым бизнесом уже запустили программные изменения в сфере снижения воздействия на климат. Кроме того, Эдельгериев указал на важность проработки нормативной базы и её соответствия всем актуальным вызовам, а также нехватку инициатив, связанных с "зелёным финансированием".

Исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер заявил, что Россия в вопросах борьбы с изменениями климата поставила перед собой амбициозные цели. Серьёзность подхода отражается в комплексных инициативах, которые реализуют государство и бизнес. Баркер особо отметил, что последствия климатических изменений оказались настолько масштабны, что их можно заметить практически в любой точке мира. Одним из самых тревожных свидетельств таких изменений являются природные катаклизмы, например пожары и наводнения. Баркер призвал стирать международные барьеры и объединять усилия для достижения общих целей.