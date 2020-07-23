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ФСБ задержала в Москве и регионах более 20 членов террористической ячейки — видео

На кадрах спецоперации видно, что одного из злоумышленников вытащили из-за руля машины такси.

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Видео © ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности провела вместе с МВД и Росгвардией масштабную операцию. В Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны члены международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*.

Задержано 22 человека из числа её главарей и рядовых участников, — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

Члены ячейки вели вербовку и отправку боевиков в Сирию. Они призывали к совершению терактов. При задержании изъяты запрещённая религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы боевиков, поддельные паспорта.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.

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