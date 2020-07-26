"Русские жили в городах, когда немцы и скандинавы ещё не знали их". Почему на историка, раскопавшего древность славян, начались гонения

Человек русской души, хотя и немец по происхождению, Егор Классен жил в России в XIX веке, и его труды были обречены на забвение — либеральная общественность разносила их в пух и прах, его называли садовником, устроителем прудов, над ним смеялись и подшучивали.

Ещё бы! Ведь в труде "Древнейшая история славян", в котором любитель-историк обозревал жизнь славянорусов до князя Рюрика, Классен не только предполагал, что история славян древнее, чем считает наука, но и посмел критиковать немецких учёных, обвиняя их в подтасовках и доказывая, что славяне имели свою государственность одновременно с римлянами.

Он даже смело предполагал, что верхушка легендарной Трои могла состоять из русов, а автор "Илиады" Гомер и Баян из "Слова о полку Игореве" — одно и то же лицо! Несмотря на презрение к Егору Классену западников, его, архитектора и преподавателя, уважал император Николай I, который поддерживал любителя истории и был знаком с ним лично.

Чем ещё сумел Классен возмутить умы современников

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Письменность. Ссылаясь на свидетельства других народов, Классен утверждал, что славяне имели письменность задолго до Рождества Христова. Например, каноник из Магдебурга Титмар, живший на рубеже X и XI веков, описывал храм полабских славян в древнем городе Ретра на территории Германии. В нём находились идолы, и на каждом из них было написано имя. Болгарский Черноризец Храбр (монах-воин) писал, что славяне пишут "чертами и резами".

Путешественник X века араб Ахмад ибн Фадлан описывал погребальный обряд русов и указывал, что над могилой те ставили столбик, на котором писали имя покойного и имя его князя. И даже в житии св. Кирилла было указано, что прежде Моравии тот был в Херсоне, где обрёл евангелие, писаное "роушкими письмены"; там же говорилось, что в Причерноморье русские имели православную церковь с IV века.

Углубимся в века. Уже в VI веке византийские историки писали о славянах как об образованном народе, имеющем свою письменность — буквицу. Со II века наличие письменности у славян признавали скандинавы, которые называли венетов просвещёнными. Самое же древнее упоминание письменности на территории Руси находится в 513 году до нашей эры, когда скифский царь вызывает персидского царя Дария I на поединок, написав тому "ругательное письмо".

На чём же писали славяне и почему не сохранилось их письмён? На деревянных дощечках — об этом говорит автор Ибн-Якуб-Эль-Нидим в первой половине X века. Увы, из-за постоянных набегов врагов и нескончаемых междоусобиц памятники древней литературы погибали в пожарах в деревянных избах и княжеских кремлях.

Государственность славян

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О том, что на огромной территории Руси были большие государства, по мнению Классена, свидетельствует тот факт, что перед призванием варягов Новгородское государство переживало период ослабления и было разделено на две части — восточное и западное. Уже одно упоминание об этом свидетельствует, что ранее Новгородское государство было могущественным. Недаром новгородцы говорят князьям: "Земля наша велика и обильна". Её площадь могла составлять до 1 млн квадратных вёрст, что даже при населении один человек на квадратную версту даёт огромную численность в миллион человек. В это государство входили сильнейшие племена Руси — словене и кривичи, а также чудь и русь. Наличие городов говорит о том, что в стране Новгородской существовало разделение труда — были крестьяне, жившие в деревнях, существовали ремесленники и знать. Имелся и флот. Славянских судостроителей часто нанимали другие государства, например Византия.

Очевидно, что Новгородское государство управлялось демократически — на вече. Но оскудение нравов и возникновение беспорядков, междоусобиц, осознаваемое элитой, вынудило её искать единоначалия и звать ободритских (варяжских) князей, которые, в свою очередь, тоже имели собственное сильное государство, ставшее примером для новгородцев.

Более того, Классен указывает, что, если страна, минимальное население которой составляет миллион человек, осознала свою беду и призвала начальника со стороны, это не говорит о её слабости. Это говорит о её разуме и духовной силе. И это только то, что можно извлечь из летописей.

Славянские города

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Основатель норманнской теории Август Шлёцер в XVIII веке писал, что славяне жили "рассеянно, подобно индейцам при Онтарио или киргизам, и поэтому ни культуры, ни городов у них быть не могло".

Классен в трудах возражал ему и приводил данные европейских и греческих хроник, по которым уже в 862 году русы-варяги нашли на Руси множество красивых и уже тогда старых городов, среди которых были Новгород, Киев, Белозерск, Ростов, Изборск, Смоленск, Полоцк, Муром, Любеч, Чернигов, Псков, Овруч, Старая Русса, Коростень, Вышгород, Переяславль и другие. Даже самое "дикое" славянское племя древлян имело много городов, ведь после того, как княгиня Ольга сожгла Коростень, "остальные города сдались".

Литературный памятник первой половины IX века "Баварский географ" утверждает, что в 866 году у славянских племён было 4000 городов, при этом в число славян он не включает житичей, про которых пишет, что "земли их обширны и городов множество". Но тут же в рукописи уточняется, что русы имеют 148 городов, великорусы владеют 180 городами, савеские русы — 212 городами.

Бужанские славяне имели к этому времени 231 город, воляне — 70, нареване — 78, а уличи — 318 городов. Причём каждый славянский город на территории Германии был многолюден и укреплён рвами, валом и палисадами — оборонительными сооружениями из вбитых в землю кольев. При этом древность русских городов подтверждается иностранными хрониками.

Почти за 500 лет до Рождества Христова грек Геродот описывает развитый город славян-будинов Гелонь. Из этого Классен делает вывод, что его образование можно соотнести со временем основания Рима (753 год до нашей эры). Тацит в I веке нашей эры писал, что германские племена городов ещё не знают, а славяне рубят дома из дерева и строят укреплённые города для защиты от врагов.

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В VI веке историки Маврикий и Прокопий пишут о том, что славяне живут, как римляне и греки, в городах и в деревнях, занимаются ремёслами, возделывают землю. В первой половине этого же века готский историк Иордан писал, что в 350 году Новгород был взят готами. Значит, он не просто существовал, но был богатым городом, добычей, ради которой стоило идти в поход. По данным некоторых византийских хроник, Киев был основан в 430 году, по сведениям других — ещё раньше.

Викинги, посещавшие Русь, называли её Гардарикой — страной городов. Другое название Руси было Руссланд (Русская земля). Интересно, что ни в одной саге нет упоминания Руси как скандинавской волости, но всё время её называют царством. Уже одно это говорит о том, что норманнская теория несостоятельна.

Троя — русский город?

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Классен не стал ограничиваться цитированием историков, а пошёл дальше. Он выдвинул смелую теорию о том, что троянцы, населявшие легендарный город Трою, могли быть славянами. На это указывает текст "Слова о полку Игореве", в котором встречаются "тропы Трояни", "века Трояни" и "земли Трояни".

Он указывает на известные факты, что население Трои звалось сначала пеласгами, затем фракийцами, теврками и дарданами. А после падения Трои народы, вышедшие из неё, именовались кемеянами и пергамянами — по легендам, города Кемь и Пергам построил герой Эней, уцелевший после падения Трои.

В "Иллиаде" греки называют троянцев фракийцами, и сами троянцы с этим согласны. Фракийцы так же, как славяне, носили чубы, насыпали курганы над могилами предков, а при погребении справляли тризну и нанимали плакальщиц. Геродот прямо пишет, что среди троянцев были русы и русины.

Сыновья троянского царя Приама носили славянские имена Троил и Дий. Первое имя до сих пор значится на Царь-пушке, второе встречается в славянской мифологии. А игры, введённые троянцами на территории Италии, назывались Trojani Ludi. В последующие века слово "люди" преобразовалось в латинское слово ludo (игра). Во владениях троянцев текла река Рса, или Раса, — верный признак нахождения на землях славян. А в надписи на могильном камне Энея призывается древнее славянское божество — Эзмень (Ясмень).

Тело троянского героя Гектора сограждане бальзамируют и усаживают на трон в ожидании тризны. Бальзамирование тел встречалось у скифов и у древних славян — они могли год возить набальзамированное тело царя или князя по государству. Да и по "Иллиаде" русы были на стороне троянцев — их привёл в числе других народов под стены города Антиф. Всё это позволяет Классену сделать предположение, что верхушка Трои была русами или, по крайней мере, роксоланами.