"Русские жили в городах, когда немцы и скандинавы ещё не знали их". Почему на историка, раскопавшего древность славян, начались гонения

Человек русской души, хотя и немец по происхождению, Егор Классен жил в России в XIX веке, и его труды были обречены на забвение — либеральная общественность разносила их в пух и прах, его называли садовником, устроителем прудов, над ним смеялись и подшучивали.
Ещё бы! Ведь в труде "Древнейшая история славян", в котором любитель-историк обозревал жизнь славянорусов до князя Рюрика, Классен не только предполагал, что история славян древнее, чем считает наука, но и посмел критиковать немецких учёных, обвиняя их в подтасовках и доказывая, что славяне имели свою государственность одновременно с римлянами.
Он даже смело предполагал, что верхушка легендарной Трои могла состоять из русов, а автор "Илиады" Гомер и Баян из "Слова о полку Игореве" — одно и то же лицо! Несмотря на презрение к Егору Классену западников, его, архитектора и преподавателя, уважал император Николай I, который поддерживал любителя истории и был знаком с ним лично.
Чем ещё сумел Классен возмутить умы современников
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Письменность. Ссылаясь на свидетельства других народов, Классен утверждал, что славяне имели письменность задолго до Рождества Христова. Например, каноник из Магдебурга Титмар, живший на рубеже X и XI веков, описывал храм полабских славян в древнем городе Ретра на территории Германии. В нём находились идолы, и на каждом из них было написано имя. Болгарский Черноризец Храбр (монах-воин) писал, что славяне пишут "чертами и резами".
Путешественник X века араб Ахмад ибн Фадлан описывал погребальный обряд русов и указывал, что над могилой те ставили столбик, на котором писали имя покойного и имя его князя. И даже в житии св. Кирилла было указано, что прежде Моравии тот был в Херсоне, где обрёл евангелие, писаное "роушкими письмены"; там же говорилось, что в Причерноморье русские имели православную церковь с IV века.
Углубимся в века. Уже в VI веке византийские историки писали о славянах как об образованном народе, имеющем свою письменность — буквицу. Со II века наличие письменности у славян признавали скандинавы, которые называли венетов просвещёнными. Самое же древнее упоминание письменности на территории Руси находится в 513 году до нашей эры, когда скифский царь вызывает персидского царя Дария I на поединок, написав тому "ругательное письмо".
На чём же писали славяне и почему не сохранилось их письмён? На деревянных дощечках — об этом говорит автор Ибн-Якуб-Эль-Нидим в первой половине X века. Увы, из-за постоянных набегов врагов и нескончаемых междоусобиц памятники древней литературы погибали в пожарах в деревянных избах и княжеских кремлях.
Государственность славян
О том, что на огромной территории Руси были большие государства, по мнению Классена, свидетельствует тот факт, что перед призванием варягов Новгородское государство переживало период ослабления и было разделено на две части — восточное и западное. Уже одно упоминание об этом свидетельствует, что ранее Новгородское государство было могущественным. Недаром новгородцы говорят князьям: "Земля наша велика и обильна". Её площадь могла составлять до 1 млн квадратных вёрст, что даже при населении один человек на квадратную версту даёт огромную численность в миллион человек. В это государство входили сильнейшие племена Руси — словене и кривичи, а также чудь и русь. Наличие городов говорит о том, что в стране Новгородской существовало разделение труда — были крестьяне, жившие в деревнях, существовали ремесленники и знать. Имелся и флот. Славянских судостроителей часто нанимали другие государства, например Византия.
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Очевидно, что Новгородское государство управлялось демократически — на вече. Но оскудение нравов и возникновение беспорядков, междоусобиц, осознаваемое элитой, вынудило её искать единоначалия и звать ободритских (варяжских) князей, которые, в свою очередь, тоже имели собственное сильное государство, ставшее примером для новгородцев.
Более того, Классен указывает, что, если страна, минимальное население которой составляет миллион человек, осознала свою беду и призвала начальника со стороны, это не говорит о её слабости. Это говорит о её разуме и духовной силе. И это только то, что можно извлечь из летописей.
Славянские города
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Основатель норманнской теории Август Шлёцер в XVIII веке писал, что славяне жили "рассеянно, подобно индейцам при Онтарио или киргизам, и поэтому ни культуры, ни городов у них быть не могло".
Классен в трудах возражал ему и приводил данные европейских и греческих хроник, по которым уже в 862 году русы-варяги нашли на Руси множество красивых и уже тогда старых городов, среди которых были Новгород, Киев, Белозерск, Ростов, Изборск, Смоленск, Полоцк, Муром, Любеч, Чернигов, Псков, Овруч, Старая Русса, Коростень, Вышгород, Переяславль и другие. Даже самое "дикое" славянское племя древлян имело много городов, ведь после того, как княгиня Ольга сожгла Коростень, "остальные города сдались".
Литературный памятник первой половины IX века "Баварский географ" утверждает, что в 866 году у славянских племён было 4000 городов, при этом в число славян он не включает житичей, про которых пишет, что "земли их обширны и городов множество". Но тут же в рукописи уточняется, что русы имеют 148 городов, великорусы владеют 180 городами, савеские русы — 212 городами.
Бужанские славяне имели к этому времени 231 город, воляне — 70, нареване — 78, а уличи — 318 городов. Причём каждый славянский город на территории Германии был многолюден и укреплён рвами, валом и палисадами — оборонительными сооружениями из вбитых в землю кольев. При этом древность русских городов подтверждается иностранными хрониками.
Почти за 500 лет до Рождества Христова грек Геродот описывает развитый город славян-будинов Гелонь. Из этого Классен делает вывод, что его образование можно соотнести со временем основания Рима (753 год до нашей эры). Тацит в I веке нашей эры писал, что германские племена городов ещё не знают, а славяне рубят дома из дерева и строят укреплённые города для защиты от врагов.
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В VI веке историки Маврикий и Прокопий пишут о том, что славяне живут, как римляне и греки, в городах и в деревнях, занимаются ремёслами, возделывают землю. В первой половине этого же века готский историк Иордан писал, что в 350 году Новгород был взят готами. Значит, он не просто существовал, но был богатым городом, добычей, ради которой стоило идти в поход. По данным некоторых византийских хроник, Киев был основан в 430 году, по сведениям других — ещё раньше.
Викинги, посещавшие Русь, называли её Гардарикой — страной городов. Другое название Руси было Руссланд (Русская земля). Интересно, что ни в одной саге нет упоминания Руси как скандинавской волости, но всё время её называют царством. Уже одно это говорит о том, что норманнская теория несостоятельна.
Троя — русский город?
Классен не стал ограничиваться цитированием историков, а пошёл дальше. Он выдвинул смелую теорию о том, что троянцы, населявшие легендарный город Трою, могли быть славянами. На это указывает текст "Слова о полку Игореве", в котором встречаются "тропы Трояни", "века Трояни" и "земли Трояни".
Он указывает на известные факты, что население Трои звалось сначала пеласгами, затем фракийцами, теврками и дарданами. А после падения Трои народы, вышедшие из неё, именовались кемеянами и пергамянами — по легендам, города Кемь и Пергам построил герой Эней, уцелевший после падения Трои.
В "Иллиаде" греки называют троянцев фракийцами, и сами троянцы с этим согласны. Фракийцы так же, как славяне, носили чубы, насыпали курганы над могилами предков, а при погребении справляли тризну и нанимали плакальщиц. Геродот прямо пишет, что среди троянцев были русы и русины.
Сыновья троянского царя Приама носили славянские имена Троил и Дий. Первое имя до сих пор значится на Царь-пушке, второе встречается в славянской мифологии. А игры, введённые троянцами на территории Италии, назывались Trojani Ludi. В последующие века слово "люди" преобразовалось в латинское слово ludo (игра). Во владениях троянцев текла река Рса, или Раса, — верный признак нахождения на землях славян. А в надписи на могильном камне Энея призывается древнее славянское божество — Эзмень (Ясмень).
Тело троянского героя Гектора сограждане бальзамируют и усаживают на трон в ожидании тризны. Бальзамирование тел встречалось у скифов и у древних славян — они могли год возить набальзамированное тело царя или князя по государству. Да и по "Иллиаде" русы были на стороне троянцев — их привёл в числе других народов под стены города Антиф. Всё это позволяет Классену сделать предположение, что верхушка Трои была русами или, по крайней мере, роксоланами.
Увы, эта гипотеза Классена основана на шатком основании. Доказать её невозможно, как невозможно доказать и обратное. В конце концов, ведь и археолога Шлимана, нашедшего Трою, тоже считали человеком не от мира сего. Правда, в отличие от Классена, Шлиману удалось доказать правоту и прославиться. Егору Классену так не повезло. Его гипотезы искрой блеснули на фоне сгущающихся над русской историей туч и были надолго забыты.