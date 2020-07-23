Из психушки вышел новый лидер оппозиции, и это не Навальный. Куда зазывают шамана попротестовать

22 июля станет теперь красным днём календаря для российских демократов — праздником, когда они одержали важную победу над Кремлём. В этот день на свободу из застенок, куда его бросили силовики, вышел лидер российской оппозиции — человек, чья духовная чистота и сила способны наконец избавить Россию от тоталитаризма, авторитаризма, остатков разума, денег, территорий и прочей ненужной для российской несистемной оппозиции бренности бытия.

Речь идёт, как это ни удивительно, не об Алексее Навальном, которого почему-то не хотят никак посадить за решётку (вопреки всем его стараниям устроить себе ходку). И вообще не об освобождении из тюрьмы какого-нибудь московского псевдолиберала, загремевшего туда за наркоту, изнасилование, госизмену и другие нарушения законодательства (которое, как известно любому приличному псевдолибералу, соблюдать должно лишь быдло замкадное). Нет, из психушки на свободу вышел шаман Александр Габышев — тот самый, который в прошлом году шёл на Москву изгонять Владимира Путина.

До Кремля он тогда не дошёл, но всячески хотел повторить подход к снаряду. Однако 12 мая гражданин был доставлен в Якутский психоневрологический диспансер из-за неадекватного поведения при попытке забора анализов на коронавирус. 22 мая комиссия признала его невменяемым и нуждающимся в принудительной госпитализации и лечении в условиях стационара — ведь больной представлял из себя угрозу для себя и окружающих. Попытки сторонников шамана оспорить этот вердикт через суд провалились. Апелляция, которую рассмотрят в августе, тоже вряд ли будет успешной.

Теперь, правда, эта апелляция не так уж и нужна — ведь Габышева выпустили из психушки. Творческая элита и правозащитники празднуют победу — по их мнению, власть сначала со страху заточила шамана в больницу на принудительное лечение (которое, как известно, проходили многие диссиденты в советское время — и многим из которых, судя по их последующим действиям, карательная психиатрия не помогла), а затем из страха перед возмущённым обществом выпустила на свободу. Ну или из страха перед духовной силой шамана, который, вероятно, наслал коронавирусную хворь на ряд высокопоставленных представителей российских властей.

Реальность, как это обычно бывает, несколько отличается от фантазий экзальтированных граждан. Общественного протеста практически не было — вся Россия, мягко говоря, ржала над "изгоняющим Путина" и восприняла его отправку в психушку как само собой разумеющееся. Сейчас же его просто отпустили по закону. Согласно принятым в России нормам, срок лечения при госпитализации с выставленным ему диагнозом — два месяца. После этого должна собираться новая комиссия и решать, пошёл ли пациент на поправку. 22 июля такая комиссия состоялась и, по всей видимости, решила, что после двухмесячного курса лечения состояние самопровозглашённого шамана стабилизировалось, угрозы для окружающих он не представляет, его можно лечить амбулаторно.

Правда, снова пойти изгонять Путина в Москву он сразу не сможет — шаману придётся регулярно наведываться в поликлинику не реже раза в две недели (23 июля он совершил свой первый визит, 5 августа его ждут там на бис). Если же шаман свой визит прошаманит, то его доставят принудительно. А если он растворится в астрале, то объявят в земной и потусторонний розыск.

Однако на меньшие расстояния шаман перемещаться вполне способен. Способен — и, скорее всего, будет. Его ведь хотят сделать символом протеста простых российских людей против кремлежителей. И отправить шамана, например, в Хабаровск, который, конечно же, ждёт, когда обладающий знанием предков, воодушевлённый призраками воителей прошлого и управляющий космическими энергиями лидер начнёт решать экономические и социальные проблемы Дальнего Востока — покажет властям, "как надо".