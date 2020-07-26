Измена онлайн. Как распознать, что вам изменяют в Сети

Многие приложения для знакомств добавляют функцию видеозвонков. Этот формат общения с незнакомцами становится всё более популярным как среди холостяков, так и женатых мужчин. Психологи объясняют растущий интерес массовым вуайеризмом.

Порномания — измена или вуайеризм?

Считается, что просмотр порно, в отличие от секса онлайн, — это не измена. Хотя доказано многочисленными экспериментами, что мозгу всё равно, было что-то на самом деле или он это придумал. Для мозга это в любом случае опыт, который он запоминает и повторяет, утверждает психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева.

Флирт виртуальный, а развод — реальный

Онлайн-знакомства и общение в видеочатах для многих служат лишь развлечением и способом повысить самооценку, отвлечься от забот или снять сексуальное напряжение (в случае с эротическими видеочатами). Но так ли безобидны виртуальные связи? Тем более если у вас уже есть реальные отношения.

Психолог Виктория Чарторийская считает, что знакомства и флирт в Сети могут как укрепить, так и разрушить отношения. В случае полного доверия партнёров друг другу такое внимание "со стороны" к одному из них может повысить интерес другого, позволить взглянуть на него по-новому. И даже лишний раз утвердить доверие, если чётко разделять развлечения и серьёзные отношения и не переходить определённую черту.

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— Сайты знакомств могут поднять самооценку как одного из партнёров, так и пары, но есть риск заиграться и перестать отличать реальность от действительности, в которой с вами будут общаться по-другому, не так сговорчиво, учтиво или, например, развратно, как это происходит в виртуальном пространстве, — объясняет эксперт.

Заманчивые сети

— Эмоции, которые могут спровоцировать виртуальные партнёры, кажутся более яркими и сильными. Причём не только из-за новизны отношений, но и за счёт собственной фантазии, — продолжает Виктория Чарторийская. — Сетевые отношения порой увлекают настолько, что заменяют реальные. Ведь в Сети вам не предъявляют претензии, вы априори нравитесь своему собеседнику — есть огромная возможность выбора партнёра по характеристикам. Ваши цели всегда совпадают: развлечься, сбежать от рутины и бытовухи, хорошо провести время. То есть вами заведомо заинтересованы и не требуют многого, что упрощает общение.

Мы склонны идеализировать человека и его отношение к нам, не улавливая через видео и текстовое общение тонкостей и нюансов, которые в реальной жизни могли бы отталкивать: например, саркастический тон или даже запахи.

— Это чревато не только фрустрацией (неоправданными ожиданиями), но и разрывом существующих отношений. Такой виртуальный флирт или секс онлайн можно счесть и за измену. Но в этом случае человек часто обманывается и изменяет в первую очередь себе, — поясняет психолог.



Кому интересны онлайн-отношения?

Психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева, говоря о причинах массовой подсадки на видеочаты, отметила, что часто человек, состоящий в сексуальном партнёрстве, не имеет возможности быть откровенным и открытым в этих отношениях. Тут можно заподозрить и букет психологических проблем — от необходимости контролировать, регулировать, управлять до всевозможных травм (в соответствии с характером игр). Нельзя исключать и любопытство, когда человеку хочется понять, попробовать, нарушить запретную тему, утолить информационный и сексуальный голод.

— Вебки за деньги и постоянные онлайн-знакомства — это признак не столько сексуального голода, сколько эмоционального, — объясняет Ирина Коржаева. — Онлайн-романы предлагают яркий спектр эмоций. В отсутствие информации человек склонен додумывать, идеализировать. Каждый онлайн-влюблённый вкладывает свой максимум в незаполненное информацией пространство.

Симуляторы измены

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Пока виртуальное общение не выходит из онлайна в офлайн, считать его полноценной изменой не вполне правильно, полагает сексолог и психолог Лев Пережогин, ведущий научный сотрудник Института имени Сербского.

— Если не исходить из библейского представления о том, что смотрел на неё с вожделением, значит, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём, то всерьёз воспринимать такие "измены" не стоит. Или тогда можно считать соперницами тех красоток, которые снятся мужчинам в снах, — считает Лев Пережогин.



Воображение при дистанционных отношениях рисует нам идеализированную картину, но сексуальное влечение в таком формате неполноценно. — Для многих даже измена глазами, а не телом уже считается фактом неверности, предательством чувств, — предупреждает психолог Наталья Бадаева. — Любые измены сильно бьют по самооценке, причём страдают от этого часто оба партнёра, — делает вывод эксперт.

Как отражаются на отношениях "сетевые романы"

Многих это сильно ранит, кого-то мучают угрызения совести. Некоторых вовсе ничего не волнует. Они в этом не видят ничего предосудительного — всего лишь снятие стресса.

— Новизна эмоций, приподнятое настроение, можно даже взять для себя что-то на вооружение для семейных игр. Тут всё зависит от зрелости партнёра, его морального воспитания, — уточняет психолог Наталья Бадаева.



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Как распознать онлайн-измену

Психолог Наталья Бадаева уверена, что увлечения порносайтами, приложениями для знакомств, эротическим, порно- и видеочатами, а также сексом онлайн и по телефону становятся опасными сигналами при следующих изменениях в поведении. Замкнутость: полное отстранение от реальности. Сердце и душа уже не принадлежат партнёру. Такие моменты буквально "считывают" вторые половинки. Особенно чувствительны в этом мужчины.

Забывчивость: партнёр забывает о ваших важных семейных событиях и делах, совместных планах и ваших просьбах. Совершенно не может сконцентрироваться на обычных вещах. Не реагирует на многие позитивные моменты, как раньше. Не слышит, что ему говорят. Задумчивость: такой человек становится более отрешённым, постоянно думает о чём-то. Он будто летает в облаках, живёт в своём мирке. Всё своё время уделяет компьютеру и телефону.

Постоянная усталость и отказ от секса: онлайн-поиск секс-развлечений забирает много времени и сил. Раньше он старался доставить удовольствие партнёру, а сейчас в сексе появились непонимание и обыденность. Внимание, подарки: он уже не такой милый и заботливый. Прекратил дарить подарки и цветы. Не уделяет внимания, пропали сюрпризы, беседы и радость в отношениях. Все деньги уходят на онлайн-развлечения, которые обходятся недёшево.

Смена имиджа: партнёр неожиданно стал обращать внимание на свой образ. Проснулся интерес ко многим аксессуарам и модным тенденциям. Стал больше заботиться о своей внешности, причёске, коже. Как будто старается хорошо выглядеть для реального партнёра. Новые увлечения или рацион: внезапно в жизни появился спорт или резкие изменения в питании. Редко бывает и наоборот — человек влюбляется в виртуальный образ, у него падает показатель серотонина (гормона радости).