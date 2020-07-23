Чума на оба ваших борделя. Что стоит за педофильским скандалом игрока из "Что? Где? Когда?"

Журналист Игорь Мальцев — о том, как вторая волна секс-разоблачений тянет за собой всё новые и новые жертвы

По всем канонам порнографической литературы и кинематографа твиттер-скандал включает в себя всё больше и больше участников и сексуальные практики становятся всё более и более извращёнными. Оргия секс-разоблачений и саморазоблачений захватила сначала оппозиционные медиа, которые, как оказалось, предаются безудержному сексуальному харассменту, втюхивая читателю "правильные принципы" по методичке американского губкома движения #MeToo.

Ну а что тут такого? Проповедуем воду, сами пьём вино. Это уже давно так сказано про католическую церковь. А тут у нас по кирпичикам строят храм и церковь Новой Морали, на которую без слёз не взглянешь. Над этим ещё в 30-е годы смеялся сатирик Ильф: "Вся книга про этику в кино заключалась в том, что режиссёр не должен жить с актрисами".

То, что у этих людей и СМИ нет никакого морального права учить Россию и русских, как им жить и кого выбирать, мы и так давно уже знали, просто лишний раз убедились. Но, пока ещё речь шла о половозрелых особях женского пола, которые, потерпев крах на профессиональном поприще, пребывают в объятиях психотерапевтов и лелеют свои психотравмы, это был один пейзаж — там чума на оба ваших борделя.

Но по законам, о которых я упомянул выше, в дело пошла педофилия. Над всеми этими скандалами и так уже витал дух 57-й школы, но прилетело откуда не ждали (но это, кстати, неточно — тусовочка-то одна и та же). Все и так знали, что все эти узкопрофильные свингер-клубы типа КСП, "Что? Где? Когда" в основном и созданы для того, чтобы юзать участниц и фанаток. Как в любой секте. Иначе в них нет никакого смысла.

Но тут вдруг выяснилось, что видный деятель "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский значительно расширил свою пользовательскую базу за счёт понижения возраста участниц. Чем в комфортную сторону отличается "Что? Где? Когда?" от КСП? Правильно, не нужно ездить на Грушинский фестиваль, спать в грязи, спаивать водкой фестивальщиц с нечищенными зубами. Тут можно ездить по средним школам и отбирать уже более-менее умытых школьниц для своих "занятий ЧГК".

Бомбу взорвала девушка по имени Катя Аренина, и сдаётся, что она тоже работает в глубоко оппозиционном издании The Bell, за которым отчего-то в русских сетях закрепилась глубоко непристойная кличка. Катя начала рассказывать о некоторых специфических наклонностях взрослого дяденьки, которого она называет Мишей. Над тем, что в этой страте люди сами себя называют до седых ушей Мишами, Машами, Динами, Люсями и т. д., мы уже отсмеялись и к этому привыкли. Это, видимо, какое-то наследие царизма, но, когда тебя называют так школьницы, которых ты тащишь в койку, это лишь показатель глубокой нездоровости происходящего.

"Давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестрёмно и нужно. Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский", — написала в "Твиттере" мадмуазель Аренина. И понеслось.

В комментариях у журналистки высказались девушки, которые, по их словам, пережили похожий опыт общения со знатоком или слышали истории от своих близких знакомых. "Знаю из первых уст несколько историй про Скипского, вплоть до половых контактов с моими знакомыми несовершеннолетними. Это просто ***. Спасибо, Катя, что написала", — прокомментировала одна из подписчиц.

То есть это система. Причём система склонна сопротивляться: в эфире радиостанции "Москва FM" высказался коллега Скипского по интеллектуальному клубу Ровшан Аскеров. "Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счёт Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель "Хрустальной совы", медийный. Что не попиариться-то". Ну то есть реакция пока самая примитивная, но показательная. А вообще-то речь идёт не об обычной митушной шняге — "он мне сказал пошлую шутку и я до сих пор не могу работать уже 15 лет". Тут вообще-то можно и до статьи допрыгаться.

Но у меня есть ещё одно сугубо оценочное мнение, которое касается той стороны, которая сейчас не может молчать изо всех щелей. При всей моей глубоко лицемерной жалости к этим людям. Мне, конечно, дико смешно смотреть на то, как достаточно узкообразованное и ещё более узкомыслящее поколение русских "зумеров" открыло для себя гигантский пласт психотерапевтического бизнеса, к которому у всего мира накопилось очень много вопросов. Но в РФ это только входит в моду, и то — по одной причине. Предлагаемые психотерапевтами с двухнедельными курсами при ДК Железнодорожников за спиной "решения" сводятся к очень удобной формуле: в том, что ты распущенная, тупая, безответственная свинья, виноват всегда кто-то другой. В первую очередь родители, потом бесконечные партнёры, пьянство и, конечно, Путин и Рашка.