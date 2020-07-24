От царской гимназии до коронавирусной самоизоляции. Как менялся школьный выпускник за сто лет

1910 год
В царской России мальчики и девочки обучались в разных гимназиях, поэтому совместные фотографии выпускников больше напоминали фото в духе "мы с пацанами пошли поиграть в футбол". Выделялся только учитель — при бабочке и во фраке.
Фото © Wikipedia
1921 год
Начало двадцатых годов, в стране недавно рухнула царская власть, ещё не закончилась Гражданская война, но уже действует НЭП. Россия вроде ещё не пролетарская, но уже не буржуазная. Отсюда и неопределённость в стиле. Тут и костюмы, и военные френчи, и крестьянские наряды. Только учитель старорежимный, хоть и сменил бабочку на галстук.
Выпускной класс московской гимназии. В верхнем ряду второй слева — русский поэт и писатель Даниил Андреев. 1923 г. Фото © Учеба
1930 год
В 30-е годы со стилем определились. Пролетарии — в тёмных или клетчатых рубашках, интеллигенты — в серых пиджаках. Много людей в возрасте — те, кому отучиться помешала война, они пошли навёрстывать упущенное в мирные годы. В короткий промежуток до начала репрессий и Второй мировой.
Фото © Официальный сайт ГБОУ "Школа № 163"
1940 год
Радостные и молодые мальчишки и девчонки. Война для этих школьников начнётся следующим летом. И наверняка большинство парней с этого фото не вернутся с фронта - в следующем году начнется Великая Отечественная война.
Фото © Фотоархив Ижевского естественно-гуманитарного лицея "Школа № 30"
1950 год
Закат сталинской эпохи. До смерти вождя — три года. И напряжённость читается даже в школьных фотографиях. Вольностей в это время не допускали. Мальчики — в белых или серых рубашках, девочки — в белых или серых платьях.
Выпускники вечерней сельской школы с учительским коллективом, 10-й класс. Фото © chelny-izvest.ru
1964 год
Радостные молодые и свободные школьники в разгар оттепели. Гагарин в космосе, и казалось, что дальше — только лучше. Все девушки — в белых платьях, мальчишки — в классических костюмах.
Выпускной, 10 класс, 1961 г. Фото © Учеба
1970 год
Первое появление привычной советской школьной формы. Коричневое платье и белый фартук — для девочек. И синий костюм с белой рубашкой — для мальчиков.
Фото © ТАСС / Овчинников Александр
1982 год
Конец золотой эпохи брежневского застоя. Но ещё не начало перестройки. В моде рок-н-ролл и длинные волосы у парней. Даже на выпускной принесли магнитофон.
Фото © ТАСС / Юрий Белинский и Игорь Зотин
1990 год
Год до развала Союза и последние фото уходящей стабильности. На место учителей начала века окончательно приходят учительницы. У девушек в моде чрезмерно пышные причёски.
Фото © ТАСС / Булдаков Олег
2000 год
Никакой формы, каждый одевается во что горазд: платье, джинсы, водолазка, пиджак. Такой пестротой и запомнится выпускной тем, кто оканчивал школу в начале 2000 годов.
Фото © ТАСС / Василий Смирнов
2010 год
Выпускники осваивают купание в фонтанах. Фотографии и видеозаписи массовых дурачеств и злоупотребления горячительными всё чаще попадают в выпуски новостей. Это не значит, что раньше этого было меньше. Скорее — фотоаппаратов стало больше.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
2020 год
Этот год всем запомнится - выпускники не исключение. Последние месяцы обучения они провели в самоизоляции. А выпускной, на который решились лишь в середине лета - они наверняка отпразднуют в защитных масках и держа социальную дистанцию. По крайней мере официально. В реальности же скорее всего ограничения, вместе с масками исчезнут, когда прозвучит последний звонок.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь