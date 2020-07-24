От царской гимназии до коронавирусной самоизоляции. Как менялся школьный выпускник за сто лет

1910 год

В царской России мальчики и девочки обучались в разных гимназиях, поэтому совместные фотографии выпускников больше напоминали фото в духе "мы с пацанами пошли поиграть в футбол". Выделялся только учитель — при бабочке и во фраке.

Фото © Wikipedia

1921 год

Начало двадцатых годов, в стране недавно рухнула царская власть, ещё не закончилась Гражданская война, но уже действует НЭП. Россия вроде ещё не пролетарская, но уже не буржуазная. Отсюда и неопределённость в стиле. Тут и костюмы, и военные френчи, и крестьянские наряды. Только учитель старорежимный, хоть и сменил бабочку на галстук.

Выпускной класс московской гимназии. В верхнем ряду второй слева — русский поэт и писатель Даниил Андреев. 1923 г. Фото © Учеба

1930 год

В 30-е годы со стилем определились. Пролетарии — в тёмных или клетчатых рубашках, интеллигенты — в серых пиджаках. Много людей в возрасте — те, кому отучиться помешала война, они пошли навёрстывать упущенное в мирные годы. В короткий промежуток до начала репрессий и Второй мировой.

Фото © Официальный сайт ГБОУ "Школа № 163"

1940 год

Радостные и молодые мальчишки и девчонки. Война для этих школьников начнётся следующим летом. И наверняка большинство парней с этого фото не вернутся с фронта - в следующем году начнется Великая Отечественная война.

Фото © Фотоархив Ижевского естественно-гуманитарного лицея "Школа № 30"

1950 год



Закат сталинской эпохи. До смерти вождя — три года. И напряжённость читается даже в школьных фотографиях. Вольностей в это время не допускали. Мальчики — в белых или серых рубашках, девочки — в белых или серых платьях.

Выпускники вечерней сельской школы с учительским коллективом, 10-й класс. Фото © chelny-izvest.ru

1964 год

Радостные молодые и свободные школьники в разгар оттепели. Гагарин в космосе, и казалось, что дальше — только лучше. Все девушки — в белых платьях, мальчишки — в классических костюмах.

Выпускной, 10 класс, 1961 г. Фото © Учеба

1970 год

Первое появление привычной советской школьной формы. Коричневое платье и белый фартук — для девочек. И синий костюм с белой рубашкой — для мальчиков.

Фото © ТАСС / Овчинников Александр

1982 год

Конец золотой эпохи брежневского застоя. Но ещё не начало перестройки. В моде рок-н-ролл и длинные волосы у парней. Даже на выпускной принесли магнитофон.

Фото © ТАСС / Юрий Белинский и Игорь Зотин

1990 год

Год до развала Союза и последние фото уходящей стабильности. На место учителей начала века окончательно приходят учительницы. У девушек в моде чрезмерно пышные причёски.

Фото © ТАСС / Булдаков Олег

2000 год

Никакой формы, каждый одевается во что горазд: платье, джинсы, водолазка, пиджак. Такой пестротой и запомнится выпускной тем, кто оканчивал школу в начале 2000 годов.

Фото © ТАСС / Василий Смирнов

2010 год

Выпускники осваивают купание в фонтанах. Фотографии и видеозаписи массовых дурачеств и злоупотребления горячительными всё чаще попадают в выпуски новостей. Это не значит, что раньше этого было меньше. Скорее — фотоаппаратов стало больше.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

2020 год

Этот год всем запомнится - выпускники не исключение. Последние месяцы обучения они провели в самоизоляции. А выпускной, на который решились лишь в середине лета - они наверняка отпразднуют в защитных масках и держа социальную дистанцию. По крайней мере официально. В реальности же скорее всего ограничения, вместе с масками исчезнут, когда прозвучит последний звонок.