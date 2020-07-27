Ипотека укрепляет позиции. Россияне вкладываются в самый беспроигрышный вариант инвестиций

Снижение ключевой ставки позволит простимулировать инвестиционный и потребительский спрос, а также затормозившую из-за пандемии и самоизоляции экономику.

Подобные меры, как правило, приводят к уменьшению стоимости основных банковских продуктов: вкладов и кредитов. Эксперты утверждают, что далее по году ставки по вкладам могут снизиться до 4%, если цикл продолжится осенью.

Согласно проведённому опросу, более 30% россиян намерены закрыть вклады, а личные сбережения сохранить, купив валюту, золото, облигации или недвижимость.

Если некоторые из наших соотечественников находятся в сомнениях, что же станет наиболее выгодным вложением, то подавляющее большинство опрошенных склоняются к мнению, что самым беспроигрышным вложением денежных средств является покупка недвижимости.

За период существования ипотечного кредитования всё больше россиян стало прибегать к использованию данного банковского продукта. Конечно, чаще всего ипотеку берут молодые семьи с детьми, в том числе получившие материнский капитал, военную ипотеку, субсидии и др.

Напомним, Минфин России внёс в Правительство РФ проект постановления по льготным ипотечным кредитам на квартиры в новостройках, ограничив ставку планкой 6,5% и суммой кредита до 12 млн рублей в Московском регионе. Данная программа действует до ноября 2020 года. Соответственно, есть ещё четыре месяца, в течение которых можно воспользоваться этой программой. Заметим, что многие ведущие банки сразу скорректировали условия в более выгодную для клиентов сторону.

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Подобное снижение ставки по ипотеке даёт шанс среднестатистическому россиянину приобрести квартиру, несмотря на кризис в экономике.

К слову, застройщики и сами заинтересованы в льготной ипотечной программе. Так, например, в июле 2020 года ГК "Гранель" приступила к частичному субсидированию клиентских затрат, объявив о новых условиях программы "Детская ипотека с государственной поддержкой" на все жилые комплексы компании.

Согласно условиям данной программы, семьям, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребёнок, доступна сниженная ставка — от 4,7% годовых.

Благодаря субсидированию ГК "Гранель" ипотечная ставка по данной программе на первые два года составит от 1,2% годовых (при использовании сервиса электронной регистрации). По истечении этого срока процентная ставка составит 4,7% годовых на оставшийся период кредитования.

К тому же в период самоизоляции многие застройщики перешли в режим онлайн, что существенно облегчило покупателям возможность сделать свой выбор.

Из последних новостей добавим, что совсем недавно на всех проектах "Гранель" совместно со Сбербанком и другими ведущими банками РФ стала доступна ипотека со сниженным первоначальным взносом до 10%.

Таким образом, последние события очередной раз убеждают, что решение о покупке недвижимости нужно принимать без промедлений по трём главным причинам:

во-первых, это самое выгодное капиталовложение на сегодняшний день.

Во-вторых, жильё стало доступнее в связи с введением льготной ипотеки с господдержкой.