Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Главная пятёрка. "Тролли" возвращаются из мирового тура на первое место. Похоже, автопарк "Форсажа" несёт потери. Иначе как объяснить, что "Полицейский седан" всего за неделю проехал с 13-го места до второго! Бронзовым призёром на этой неделе становится мультик. Да не абы какой, а маврикийский! "Зов джунглей" он называется.
На 4-м месте в этот раз расположился "Шафт". А на 5-й строчке уже третью неделю подряд остаются "Пушистые мошенники". Ещё две недели такого же результата — и мы снова поверим в магию чисел.
Террорист из Луцка был зоозащитником? О чём фильм "Земляне", про который рассказал ЗеленскийВчера в украинском городе Луцке террорист захватил автобус с заложниками. К счастью, всё закончилось хорошо. Однако в какой-то момент события начали напоминать сериал "Чёрное зеркало" — преступник потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский попросил своих подписчиков в соцсетях посмотреть фильм "Земляне". Рассказываем, что особенного в этой картине.
Что по новинкам? На 10-й строчке — "Легендарное ограбление". Фильм 2019 г. про команду мелких воришек, которые захотели сорвать большой куш. Героям предстоит воплотить в жизнь грандиозный план и при этом не попасть в прицел законников, с одной стороны, и не словить пулю мафии — с другой.
Ещё одна новинка — "Солнце в ночи" — дебютировала на 15-м месте. Это норвежская мелодрама про то, как американская художница Фрэнсис встречает в Норвегии эмигранта Яшу. Первая ищет в Европе вдохновение, а второй приехал хоронить отца. Их настроения удивительным образом входят в резонанс, и вместе Фрэнсис и Яша начинают новую жизнь в Норвегии.
Начинается новая жизнь и у проектов "Кровь машин", "Роковая связь", а также "Киллер". Потому что все три картины покинули топ-20.
Лапенко, Горбачёва и Дорн. Как сериал "Чики" стал главной премьерой 2020 годаВ июне у онлайн-кинотеатра more.tv состоялась премьера оригинального сериала "Чики". Мы посмотрели все доступные на сегодня эпизоды и по итогу склоняемся к мнению, что "Чики" — один из лучших сериалов, снятых в России. Рассказываем почему. А заодно вспоминаем ещё несколько оригинальных шоу из России, которые заставляют поверить в отечественный продакшен.
Вне игры оказался, простите за каламбур, и фильм "Вне игры" с Беном Аффлеком. Мультфильм "Остров монстров" после четырёх недель в топе также отправился в нокдаун. А вместе с ним отлетел и "Пиноккио".
Впрочем, на счёт последнего питаем большие надежды — проект Disney обязательно ещё вернётся. Как, например, после очень долгого отсутствия на этой неделе в основную двадцатку вернулось "Холодное сердце — 2".