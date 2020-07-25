Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Главная пятёрка. "Тролли" возвращаются из мирового тура на первое место. Похоже, автопарк "Форсажа" несёт потери. Иначе как объяснить, что "Полицейский седан" всего за неделю проехал с 13-го места до второго! Бронзовым призёром на этой неделе становится мультик. Да не абы какой, а маврикийский! "Зов джунглей" он называется.

На 4-м месте в этот раз расположился "Шафт". А на 5-й строчке уже третью неделю подряд остаются "Пушистые мошенники". Ещё две недели такого же результата — и мы снова поверим в магию чисел.

Что по новинкам? На 10-й строчке — "Легендарное ограбление". Фильм 2019 г. про команду мелких воришек, которые захотели сорвать большой куш. Героям предстоит воплотить в жизнь грандиозный план и при этом не попасть в прицел законников, с одной стороны, и не словить пулю мафии — с другой.

Ещё одна новинка — "Солнце в ночи" — дебютировала на 15-м месте. Это норвежская мелодрама про то, как американская художница Фрэнсис встречает в Норвегии эмигранта Яшу. Первая ищет в Европе вдохновение, а второй приехал хоронить отца. Их настроения удивительным образом входят в резонанс, и вместе Фрэнсис и Яша начинают новую жизнь в Норвегии.

Начинается новая жизнь и у проектов "Кровь машин", "Роковая связь", а также "Киллер". Потому что все три картины покинули топ-20.

Вне игры оказался, простите за каламбур, и фильм "Вне игры" с Беном Аффлеком. Мультфильм "Остров монстров" после четырёх недель в топе также отправился в нокдаун. А вместе с ним отлетел и "Пиноккио".