Когда всё решает репутация и выгода. Москвичи оценили достоинства ЖК "Тринити"

Из всего объёма распроданных квартир 44% выпало на долю квартир-студий, 33% — на двухкомнатные. В целом за первое полугодие 2020 года объём продаж квартир в Москве (в границах МКАД) снизился на 18% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Согласно данным аналитики, обозначились самые востребованные квартиры, их локация и главный лидер продаж среди жилых комплексов Москвы.

Итак, по итогам первого полугодия 2020 года больше всего студий в новостройках было реализовано в Северном административном округе и максимум достался району Западное Дегунино. Там продемонстрировали самые высокие показатели в основном за счёт одного жилого комплекса — "Тринити" от ГК "Гранель". К такому же мнению пришли и в агентстве ЦИАН, назвав ЖК "Тринити" проектом с самыми высокими продажами квартир-студий в столице.

Большинство ведущих риелторов считают, что данный жилой комплекс вошёл в лидеры рейтинга самых продаваемых массовых новостроек Москвы в первом полугодии 2020 года. На вопрос, почему же именно "Тринити", покупатели считают, что одним из главных факторов является репутация застройщика. Судя по проектам "Гранель", сдаются они вовремя, цены адекватные, покупатели в целом остаются довольными, рекомендуют друг другу приобретать квартиры у этого застройщика.

Сам жилой комплекс "Тринити" привлекает не только своей локацией, внешним видом, окружающей инфраструктурой, но и оптимальными для покупателей площадями квартир.

Одновременно с этим начиная с июля 2020 года застройщик "Гранель" совместно с ведущими банками предложил своим покупателям программу субсидирования ипотеки на квартиры во всех проектах компании.

Согласно условиям данной программы, семьям, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребёнок, доступна сниженная ставка по государственной программе для семей с детьми — от 4,7% годовых. Благодаря субсидированию ГК "Гранель" ипотечная ставка для семей с детьми по данной программе на первые два года составляет от 1,2% годовых (при использовании сервиса электронной регистрации). По истечении этого срока процентная ставка составит 4,7% годовых на оставшийся период кредитования.