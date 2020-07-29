Когда всё решает репутация и выгода. Москвичи оценили достоинства ЖК "Тринити"

Из всего объёма распроданных квартир 44% выпало на долю квартир-студий, 33% — на двухкомнатные. В целом за первое полугодие 2020 года объём продаж квартир в Москве (в границах МКАД) снизился на 18% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Согласно данным аналитики, обозначились самые востребованные квартиры, их локация и главный лидер продаж среди жилых комплексов Москвы.
Итак, по итогам первого полугодия 2020 года больше всего студий в новостройках было реализовано в Северном административном округе и максимум достался району Западное Дегунино. Там продемонстрировали самые высокие показатели в основном за счёт одного жилого комплекса — "Тринити" от ГК "Гранель". К такому же мнению пришли и в агентстве ЦИАН, назвав ЖК "Тринити" проектом с самыми высокими продажами квартир-студий в столице.
Большинство ведущих риелторов считают, что данный жилой комплекс вошёл в лидеры рейтинга самых продаваемых массовых новостроек Москвы в первом полугодии 2020 года. На вопрос, почему же именно "Тринити", покупатели считают, что одним из главных факторов является репутация застройщика. Судя по проектам "Гранель", сдаются они вовремя, цены адекватные, покупатели в целом остаются довольными, рекомендуют друг другу приобретать квартиры у этого застройщика.
Сам жилой комплекс "Тринити" привлекает не только своей локацией, внешним видом, окружающей инфраструктурой, но и оптимальными для покупателей площадями квартир.
Фото © "Гранель"
Одновременно с этим начиная с июля 2020 года застройщик "Гранель" совместно с ведущими банками предложил своим покупателям программу субсидирования ипотеки на квартиры во всех проектах компании.
Согласно условиям данной программы, семьям, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребёнок, доступна сниженная ставка по государственной программе для семей с детьми — от 4,7% годовых. Благодаря субсидированию ГК "Гранель" ипотечная ставка для семей с детьми по данной программе на первые два года составляет от 1,2% годовых (при использовании сервиса электронной регистрации). По истечении этого срока процентная ставка составит 4,7% годовых на оставшийся период кредитования.
Программа субсидирования ипотеки задумывалась ГК "Гранель" для того, чтобы квартиры стали более доступными. Но напомним, что ни программа субсидирования, ни курс льготной ипотеки не вечны. Поэтому рекомендация покупателям недвижимости: не ждать лучшего момента, а пользоваться удачным текущим.