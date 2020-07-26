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"Требовали лавэшку, чтобы не взломать инсту". Певица Maruv пожаловалась на хакерскую атаку — видео

Она призвала подписчиков не верить, если на страничке соцсети появится "какая-то фигня".

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Видео © Instagram / MARUV

Украинская певица Maruv пожаловалась на хакерскую атаку, отметив, что ей написал вымогатель с угрозами взломать её личную страницу в "Инстаграме", если она не заплатит выкуп.

Если в моей инсте сейчас появится какая-нибудь фигня, то знайте: её взломали. Только что мне звонили, угрожали и требовали лавэшку, чтобы не взломать инсту, рассказала исполнительница в сториз.

"Самое невежественное консульство". Maruv разнесла украинских дипломатов за отсутствие помощи в выезде из РФ на родину — видео

Певица обвинила работников консульства в предвзятом отношении к тем, кто находится в России.

Maruv с удивлением отметила, что раньше злоумышленники похищали людей, собак, в крайнем случае — автомобили и номера с машин, а теперь переключились на страницы в соцсетях.

Напомним, в январе певица столкнулась уже не с виртуальной, а с вполне физической кражей: была ограблена её машина в центре Киева. Вскоре злоумышленника задержали, у него в квартире нашли украденные вещи артистки.

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