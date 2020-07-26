"Требовали лавэшку, чтобы не взломать инсту". Певица Maruv пожаловалась на хакерскую атаку — видео

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Украинская певица Maruv пожаловалась на хакерскую атаку, отметив, что ей написал вымогатель с угрозами взломать её личную страницу в "Инстаграме", если она не заплатит выкуп.
— Если в моей инсте сейчас появится какая-нибудь фигня, то знайте: её взломали. Только что мне звонили, угрожали и требовали лавэшку, чтобы не взломать инсту, — рассказала исполнительница в сториз.
"Самое невежественное консульство". Maruv разнесла украинских дипломатов за отсутствие помощи в выезде из РФ на родину — видеоПевица обвинила работников консульства в предвзятом отношении к тем, кто находится в России.
Maruv с удивлением отметила, что раньше злоумышленники похищали людей, собак, в крайнем случае — автомобили и номера с машин, а теперь переключились на страницы в соцсетях.
Напомним, в январе певица столкнулась уже не с виртуальной, а с вполне физической кражей: была ограблена её машина в центре Киева. Вскоре злоумышленника задержали, у него в квартире нашли украденные вещи артистки.