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Путин и Зеленский поговорили по телефону

Российская сторона подчеркнула приоритетность реализации решений, принятых лидерами "нормандского формата".

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин, © Maksym Polishchuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. В телефонном разговоре главы двух государств обсудили аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.

Как сообщили в Кремле, политики констатировали необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Они позитивно оценили договорённость о новом режиме прекращения огня в Донбассе и акцентировали внимание на важности безусловного соблюдения соглашения конфликтующими сторонами.

С российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года, — отметили в Кремле.

В разговоре с Зеленским Путин указал на то, что принятое Верховной радой постановление о проведении местных выборов на Украине в 2020 году противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Президент РФ отметил, что озвученная украинским лидером в ходе беседы "позиция о безальтернативности минских договорённостей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей".

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Речь шла в том числе об СНВ-3 и иранской ядерной программе.

Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе, — отметила пресс-служба офиса Зеленского.

Также главы двух государств обсудили ситуацию вокруг новой коронавирусной инфекции.

Напомним, новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие 27 июля. Приказ о нём издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР.

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