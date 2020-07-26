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Учёные назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

Также это заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения.

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Фото © Pixabay

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что заболевание диабетом увеличивает в 12 раз риск умереть при коронавирусной инфекции. Результаты исследования публикует MedicalXpress.

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Российская вакцина от коронавируса готова, а саму болезнь успешно лечат. Однако для организма заражение CoViD-19 не проходит бесследно.

Отмечается, что пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, а само заболевание является вторым по тяжести осложнений при CoViD-19.

По словам профессора медицины Калифорнийского университета Пракаша Дидваньи, диабет может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения, а одним из самых серьёзных осложнений называется снижение иммунных защитных функций организма.

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Как рассказали Лайфу в Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, CoViD-19 активно атакует поджелудочную железу. Со всеми вытекающими последствиями.

Врачи также призывают пациентов с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с врачами, которые должны контролировать возможное возникновение гипогликемии. Кроме того, больным диабетом необходимо соблюдать все меры предосторожности при общении с другими людьми.

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