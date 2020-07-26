Учёные назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что заболевание диабетом увеличивает в 12 раз риск умереть при коронавирусной инфекции. Результаты исследования публикует MedicalXpress.

Отмечается, что пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, а само заболевание является вторым по тяжести осложнений при CoViD-19.

По словам профессора медицины Калифорнийского университета Пракаша Дидваньи, диабет может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения, а одним из самых серьёзных осложнений называется снижение иммунных защитных функций организма.