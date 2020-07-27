В США посчитали нецелесообразными единовременные выплаты гражданам из-за CoViD-19

Администрация США посчитала нецелесообразными и слишком крупными выплаты для граждан, которые были введены из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом в эфире ABC рассказал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

— Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения, — заявил Медоуз.

Речь идёт о единовременных выплатах для граждан США в размере 1,2 тысячи долларов на человека, а также об увеличении еженедельных пособий по безработице на 600 долларов. Всего же на эти меры было потрачено более двух триллионов. В результате часть жителей в дальнейшем отказалась выходить на работу, а бизнес начал жаловаться на невозможность набрать сотрудников.