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В США посчитали нецелесообразными единовременные выплаты гражданам из-за CoViD-19

Многие из-за полученных средств в дальнейшем решили не возвращаться на работу.

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Фото © Pixabay

Администрация США посчитала нецелесообразными и слишком крупными выплаты для граждан, которые были введены из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом в эфире ABC рассказал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения, — заявил Медоуз.

Речь идёт о единовременных выплатах для граждан США в размере 1,2 тысячи долларов на человека, а также об увеличении еженедельных пособий по безработице на 600 долларов. Всего же на эти меры было потрачено более двух триллионов. В результате часть жителей в дальнейшем отказалась выходить на работу, а бизнес начал жаловаться на невозможность набрать сотрудников.

В новом плане, который 27 июля презентуют Дональду Трампу, предлагается предоставлять американцам около 70% от оплаты, которая была до того, как остались без работы из-за коронавируса.

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