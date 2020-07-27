Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Перекуры могут положительно влиять на работу, правда не во всех профессиях

Сам по себе этот термин уже давно не связан именно с курением.

18

Перекуры могут положительно влиять на производительность труда сотрудников, однако это возможно далеко не во всех профессиях. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.

По её словам, сам по себе этот термин уже давно не связан именно с курением. Речь в большинстве случаев идёт о перерыве, в ходе которого сотрудники могут обсудить различные рабочие моменты в неформальной атмосфере. Именно это может положительно влиять на результат работы из-за стимуляции работы мозга.

Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе, — отметила Черкашина.

Впрочем, увеличить производительность перерывы могут далеко не во всех сферах деятельности. Так, на промышленных предприятиях подобная практика может быть далеко не всегда полезной, а вот для сотрудников творческих профессий, напротив, перекуры становятся отличным способом увеличить производительность труда.

Выбор редакции

Loading...