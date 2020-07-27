Перекуры могут положительно влиять на работу, правда не во всех профессиях

Перекуры могут положительно влиять на производительность труда сотрудников, однако это возможно далеко не во всех профессиях. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.

По её словам, сам по себе этот термин уже давно не связан именно с курением. Речь в большинстве случаев идёт о перерыве, в ходе которого сотрудники могут обсудить различные рабочие моменты в неформальной атмосфере. Именно это может положительно влиять на результат работы из-за стимуляции работы мозга.

— Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе, — отметила Черкашина.