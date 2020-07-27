Зеленский задёргался. Что Украина подразумевает под перемирием и зачем глава республики звонил Путину

В понедельник в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Как сообщается, действовать оно должно до полного урегулирования конфликта. Запрет распространяется на ведение любого вида огня, размещение тяжёлого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает ответственность за нарушение договорённостей.

Наверное, всё же ключевое слов тут — "очередное". Сколько уже было этих перемирий: хлебное, школьное, новогоднее, пасхальное — каждый год по несколько. И всякий раз всё возвращается на круги своя. В реальности ни одно перемирие не действует дольше, чем несколько дней, а то и часов. И нарушает его неизменно украинская сторона. 21 июля прошлого года было объявлено "бессрочное перемирие", которое, по данным ДНР, было нарушено Киевом почти четыре тысячи раз!

Мало кто в Донбассе сомневается, что и нынешнее перемирие продлится недолго. Впрочем, очевидно, что именно сегодня Киеву остро необходимо прекращение огня хотя бы на какое-то время. И ради этого, судя по всему, президент Украины реально готов предпринять какие-то усилия. Или их имитацию. Но он явно "зашевелился".

Накануне украинский лидер позвонил российскому коллеге. Сообщается, что обсуждали как раз перемирие и перспективу реализации минских соглашений. Причём всё более походило на отчёт Зеленского Путину, который критиковал своего собеседника. Главным образом — за назначенные Радой местные выборы без Донбасса, что противоречит минским соглашениям (в российском МИД это решение и вовсе прямо назвали выходом из "Минска"), и за неоднозначные высказывания ряда украинских чиновников, которые сводятся к тому, что Украина выполнять соглашения вообще не собирается. Зеленский же в ответ лишь декларировал приверженность соглашениям, на что Путин требовал от него подкрепить слова делами.

Странно, но буквально неделю назад Зеленский говорил о необходимости разъяснения каждого пункта соглашения, намекая на то, что что-то они готовы выполнить, а что-то — нет. Теперь же он говорит о безальтернативности всего документа. Может, он для того и звонил, чтобы получить "разъяснение"? Получил ли он желаемое?

Едва ли удивляет тот факт, что Зеленский через год своего президентства и на шестой год действия "Минска" "внезапно" обнаружил, что там что-то непонятно. Удивляет как раз то, что он достаточно быстро всё понял и уже не делит соглашение на пункты, а говорит о своей приверженности ему целиком.

Впрочем, если понимать контекст происходящего на Украине, то тут нет ничего удивительного. "Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции", — считает российский сенатор Морозов. И он абсолютно прав. Но зачем Зеленскому поддержка Путина?

Поддержка ему нужна одновременно в двух измерениях — внутреннем и внешнем. Напомню, этой весной должен был состояться очередной саммит "нормандской четвёрки", который в итоге был отложен до лучших времён из-за коронавируса. Впрочем, даже если бы и не пандемия, он едва ли состоялся бы, так как Киев не выполнил обязательств, взятых на предыдущем саммите.

Другое дело, что не выполнил предсказуемо, но не для всех. Кто-то, в том числе европейские лидеры, да и многие в Москве, всерьёз понадеялся, что новый президент Украины сможет совершить какой-то прорыв, оказав ему доверие — позвав на саммит (Порошенко ранее несколько лет просто игнорировали).

Зеленскому очень нужен был этот "прорыв". И поначалу всё так и выглядело: самый масштабный обмен пленными, разведение сил и средств в пунктах, согласованных ещё при предшественнике. Но дальше продвинуться уже не получалось, и Зеленскому намекнули, что если всё будет продолжаться так же, то второй встречи ему ждать не стоит, в итоге он повторит судьбу Порошенко — судьбу изгоя…

Именно поэтому Зеленскому очень важно это перемирие и конструктивный разговор с Путиным. Чтобы показать: подождите списывать меня со счетов, я ещё что-то могу. Не менее важно для него показать хоть какой-то успех в Донбассе внутренней аудитории. Пожалуй, даже наиболее важно. Ведь на носу местные выборы, на которых "Слуга народа" рискует "потерять" целые регионы, причём не только Юго-Востока.

С этой же целью происходит и заигрывание с "патриотическим электоратом", для которого делаются те самые резкие заявления, на которые обратил внимание российский президент. Но они не просто не соответствуют — они противоречат тому, о чём Зеленский говорил Путину и повторяет Меркель и Макрону. И это, надо полагать, заметили не только в Москве, но и в Европе.

Иными словами, Зеленский копирует Порошенко и в попытках балансировать между растущим давлением извне и изнутри. При этом при Порошенко всё же заявления о невозможности выполнения "Минска" позволяли себя разве что Яроши и Билецкие, а не министры и сам президент.