Европа, молись. Поджог собора во Франции: месть за колониальное прошлое?

Когда-то святой Павел проповедовал равенство всех людей. Работорговцам на это было наплевать. А теперь уроженец Руанды признаётся, что намеренно подпалил один из величайших памятников христианской культуры.

Когда выяснилось, что знаменитый Собор святого Петра и Павла в Нанте загорелся сразу в трёх местах, это было уже подозрительно. Теперь не осталось сомнений: 39-летний рабочий, который накануне уходил из старинного здания последним, дал признательные показания. Зачем он это сделал, вслух не говорят. Зато говорят, что он из Руанды. Для тех, кто знает историю, эти скудные факты довольно многозначительны.

Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков Из Первого послания апостола Павла к коринфянам

Это из Первого послания апостола Павла к коринфянам. Легко себе представить, что в разных переводах получаются несколько разные формулировки, разные значения. И в итоге вышло так, что апостолу порой предъявляют претензии: якобы он оправдывал социальное неравенство.

Как бы там ни было, в порту Нанта когда-то лили чугун, а из него ковали кандалы: город славился как один из крупнейших центров французской работорговли. В XVIII веке он обеспечил стране почти половину оборота "живого товара". Схема была отлаженной: из Франции идут корабли, гружённые бусами и другими ценными для африканцев вещами, и прибывают в Африку. Там эти товары обменивают на заблаговременно отловленных людей. Заметьте: европейцы покупали, а вот продавали, очевидно, какие-то другие негодяи. Так вот, покупали и увозили через Атлантику к берегам обоих американских континентов. А за это получали сахарный тростник, которым успешно торговали. Ежегодно таким образом перевозили десятки тысяч африканцев. На этом процветали многие европейские державы.

На всё это и давит сейчас Лига защиты Чёрной Африки — организация, которая возникла во Франции в 2018 году, проповедует панафриканизм, призывает распустить католическую церковь и вообще считает, что христианство должно "раствориться".

О! Пожар в Нантском соборе?! Собор, оплаченный работорговцами Нанта деньгами от продажи чернокожих рабов? Что сделала католическая церковь, чтобы предотвратить дегуманизацию наших предков? Ни одной проповеди, ни буллы от папы Франциска для чернокожих! Из публикации Лиги защиты Чёрной Африки

Oh ! Feu 🔥 sur #CathedraledeNantes ?! La #Cathedrale payée par les négriers nantais par l’argent de la traite-esclavage ?

Qu’à fait l’@Eglisecatho pour empêcher la déshumanisation de nos ancêtres?

Pas un sermon ni une Bulle de @Pontifex_fr pour les NÉGRES ! #LDNA

⬇️1/3 https://t.co/NncIJDS53u pic.twitter.com/z1WmaHUDFk — Ligue de défense Noire Africaine (@LDNAOFFICIEL) July 18, 2020

Но позвольте: величественный готический собор в Нанте начали строить задолго до начала позорной эпохи — первый камень заложили ещё в 1434 году. А уже в 1440 году в соборе перед казнью каялся Синяя Борода — маршал Жиль де Рэ, сподвижник Жанны д'Арк. Кстати, оказывается, легендарный душегуб в исторических источниках значится вовсе не как убийца жён: на самом деле всё ещё страшнее: его обвиняли в изнасилованиях и убийствах детей и подростков.

Да, и ещё один человек, который прославил нантский собор — граф д'Артаньян. Именно он. Историческая личность. В 1661 году лейтенант королевских мушкетёров по приказу Людовика XIV поймал и арестовал министра финансов Николя Фуке на этой самой площади. Министру, между прочим, позже дали пожизненный срок.

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Но вернёмся к Руанде. Дело в том, что история помнит ещё некоторые факты, которые могут оказаться очень важными в этом деле о поджоге: в Руанде в начале 90-х годов была гражданская война. Ситуация сложилась следующая. В стране в основном живут представители двух народов: хуту (они изначально были земледельцами) и тутси (занимались скотоводством). С 1918 года государство находилось под протекторатом Бельгии, и европейская администрация поддерживала и баловала привилегиями тутси. Хуту же находились в приниженном положении. Естественно, вскоре после провозглашения независимости Руанды (в 1962 году) начались столкновения, многих тутси депортировали. Обиженные изгнанники вступили в Руандийский патриотический фронт, чтобы силой завоевать право вернуться на родину. Повстанцы вступили в страну в 1990 году.

И вот что примечательно. Франция тогда поддержала президента Руанды Жювеналя Хабиариману. А надо сказать, что он был хуту. Франция всячески вооружала правительственную армию и направила туда войска, чтобы преградить путь повстанцам к столице. Война длилась три года и вроде бы даже закончилась подписанием соглашения в 1993 году. Но через несколько месяцев президент Хабиаримана вместе с лидером Бурунди Сиприеном Нтарьямирой (тоже хуту) погибли в авиакатастрофе. Спустя считаные часы после крушения этого самолёта начались массовые убийства тутси. Этот геноцид унёс в общей сложности, по разным данным, от 500 тысяч до миллиона жизней. Считается, что в первые недели масштабы убийств были в пять раз больше, чем во времена холокоста. Франция перебросила в Руанду 2500 бойцов. По официальной версии, ради прекращения резни. Однако внутри африканской страны многие считают, что это был очередной акт поддержки правительства хуту.

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Интересно, что как раз недавно — в мае 2020 года — перед французским судом предстал руандийский чайно-кофейный магнат Фелисьен Кабуга, его обвиняют в финансировании геноцида. Бизнесмен благополучно укрывался во Франции четверть века.

А между тем Европа подсчитывает количество нападений на христианские святыни. По данным Центра наблюдений за нетерпимостью и дискриминацией против христиан, в одной только Франции за последние десять лет таких преступлений стало почти втрое больше. А в целом по всей Европе в 2019 году разграбили, осквернили и изуродовали три тысячи христианских храмов, школ, памятников, кладбищ. В среднем получается по три антихристианских деяния в день. При том это лишь те инциденты, причины которых уже точно установлены. То есть Нотр-Дам в этом списке не значится.