Кризис оппозиционных партий. Как спонсоры погубили ЛДПР и КПРФ и почему не стоит разрисовывать чужие билборды

Смешной казус происходит с билбордами "Новых людей" Андрея Нечаева. Как подозревают, сторонники Алексея Навального дописывают к текстам на них "Новые люди", добавляя "Путина", пытаясь намекнуть на то, что нечаевцы как-то аффилированы с Кремлём. Ход, как навальнистам кажется, беспроигрышный… Но выглядит довольно инфантильно.

Нынешнее политическое поле в партийном измерении оказалось политически буквально выжженным. Есть системная парламентская оппозиция, которая, на мой взгляд, находится в глубочайшем системном кризисе и сама себе не признаётся в этом. Если москвичей испортил пресловутый квартирный вопрос, то нынешних партийцев — неразборчивость в спонсорской поддержке.

О "Справедливой России" вообще сложно говорить, так как "пациент скорее мёртв, чём жив", а вот ЛДПР и КПРФ за последние годы питались, на мой взгляд, лишь кремлёвскими ошибками и тем сохраняли свои позиции в Госдуме. Действия же их лидеров по поддержке Павла Грудинина и Сергея Фургала лишь подчеркнули ангажированность "старых коней", как оказалось, стремительно портящих свою удобную борозду.

"Несистемная оппозиция", занимая и так небольшой участок политического поля, самозабвенно развивает деструктив, намеренно радикализуя протестные настроения у населения и выводя его за правовые рамки. Видимо, начисления в результате решений ЕСПЧ, которые делаются практически в конвейерном стиле, действительно стали солидной статьёй дохода для этого контингента.

Как результат, к 2021 году, когда будем выбирать очередной думский созыв, от партийных фигурантов электорального процесса останется крайне малый выбор, что, кстати, на руку провластной "Единой России", которая в таких условиях рискует опять стать правящей партией.

Тем не менее запрос на конструктивную оппозицию по-прежнему не удовлетворён. Однако если для той же "Единой России" любой спарринг-партнёр на выборах желателен, то для нынешней "системной" да и "несистемной" оппозиции это "спойлер", "мурзилка" и т. п. Такое нездоровое оживление вокруг появления принципиально новых партийных проектов свидетельствует о том, что старый (в буквальном смысле иногда) партийный актив вновь намерен "поженить" на себе электоральные группы без права выбора, когда хочется всех посмотреть что ли. Однако чем сильнее будут настаивать на том, что кадровая скамейка вновь коротка, тем очевиднее становится: нас хотят ввести в заблуждение.