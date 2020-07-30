Сохраните и летите. Правила въезда в Танзанию, Турцию и Великобританию в пандемию
Стали известны требования стран, в которые российским туристам можно лететь отдыхать.
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1 августа открываются три страны для российских туристов. Но если кто-то раньше был в Турции, Танзании или Великобритании, то в связи с пандемией появились ещё некоторые важные правила, к которым нужно быть готовым. Например, в Великобритании нужно будет по прилёте отбыть обязательный карантин. А в Танзанию можно лететь только на Занзибар, именно поэтому прививки от других опасных заболеваний там не нужны. Везде при полёте вас попросят заполнить анкеты и по прилёте проверят температуру. При появлении симптомов готовьтесь к госпитализации.
Для посетителей Соединённого Королевства эту анкету придётся заполнить за 48 часов до прибытия в специальной онлайн -форме. Как прилетели, немедленно отправляйтесь к месту самоизоляции — в маске и на общественном транспорте. Если нарушите или не заполните анкету — штраф от 100 фунтов стерлингов и возможный запрет на въезд в страну.
Ассоциация туристических операторов России также рекомендует заранее оформить страховку, включающую лечение от CoViD-19. Иначе на вынужденном отдыхе вы рискуете остаться надолго.