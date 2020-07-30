Сохраните и летите. Правила въезда в Танзанию, Турцию и Великобританию в пандемию

1 августа открываются три страны для российских туристов. Но если кто-то раньше был в Турции, Танзании или Великобритании, то в связи с пандемией появились ещё некоторые важные правила, к которым нужно быть готовым. Например, в Великобритании нужно будет по прилёте отбыть обязательный карантин. А в Танзанию можно лететь только на Занзибар, именно поэтому прививки от других опасных заболеваний там не нужны. Везде при полёте вас попросят заполнить анкеты и по прилёте проверят температуру. При появлении симптомов готовьтесь к госпитализации.