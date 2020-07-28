Вьетнамский коронавирус против китайского. Грозит ли миру новая пандемия

Более агрессивный, чем китайский

Новый вид коронавируса появился, по сообщениям СМИ, во вьетнамском городе Дананг и расположенных поблизости провинциях. Зарегистрированные в Дананге вспышки потрясли страну, поскольку стали первыми с 16 апреля. Всего же во Вьетнаме за всё время пандемии был выявлен 431 инфицированный.

Информагентства со ссылкой на вьетнамских медиков сообщают о новом, более агрессивном, чем ранее известные, типе вируса. Сообщается, что у нового штамма более высокая скорость передачи, да и к тяжёлому состоянию он приводит значительно быстрее.

— Генетический анализ показал, что новый коронавирус, ответственный за недавние случаи передачи инфекции в Дананге, принадлежит к новому, более заразному штамму иностранного происхождения, — сообщают иностранные СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Нгуен Тхан Лонга. На встрече с представителями Национального координационного комитета по борьбе и профилактике CoViD-19 в понедельник утром он заявил, что штамм вируса не соответствует ни одному из пяти ранее зарегистрированных в стране, что, по сути, делает его новым видом.

— Новый штамм поступил из-за пределов Вьетнама, но мы не знаем, из какой страны. Министерство здравоохранения передало данные нового штамма в мировой генный банк для сравнения. Среди возможных причин нового вируса в центральный регион Вьетнама называются въезд в страну нелегальных мигрантов или мутация CoViD-19 в одной из больниц Нгуен Тхан Лонг И.о. министра здравоохранения Вьетнама

А новый ли штамм?

Достаточно быструю реакцию на сообщения о новом виде коронавируса дал российский Роспотребнадзор. Ведомство изучит информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после его расшифровки, то есть после того, как учёные опубликуют "полногеномную последовательность вирусных штаммов", которые привели к новой вспышке.

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Пока же поводов для паники нет, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. — О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование, — заявил он.

Только в этом случае, считает эксперт, можно будет говорить о новой разновидности вируса во Вьетнаме. Такой анализ, по словам Горелова, не займёт много времени и зависит лишь от того, насколько хорошо оснащены вьетнамские вирусологи.