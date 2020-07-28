Оператор МТС первым в России получил право на создание сети 5G

Лицензию на оказание услуг в формате 5G компании МТС выдал Роскомнадзор. Она даёт право оператору на создание сети нового поколения в 83 из 85 регионов России. Диапазон частот, в котором будет работать 5G от МТС, — 24, 25–24, 65 ГГц.

Когда именно сеть запустится в коммерческое использование, не сообщается. Однако известно, что первыми клиентами 5G от МТС станут крупные предприятия и бизнес. В частности, ожидается, что дебютирует технология в инфраструктурах нефтегазовых компаний. Там 5G сможет использоваться для постоянного мониторинга состояния трубопроводов и не только.