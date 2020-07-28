Запахло третьей мировой. Как западные СМИ отреагировали на военно-морской парад в России

В последнее воскресенье июля Российская Федерация традиционно отметила День Военно-морского флота. И отметила с размахом. В стране прошёл ряд военных парадов, а президент Владимир Путин поделился с населением перспективами развития этого второго (наряду с армией) союзника России.

Об этих перспективах писали не только отечественные СМИ. В текстах зарубежных изданий сквозит определённое удивление — парад и речь президента показали, что российский флот не только жив, но и представляет угрозу. "После масштабного российского парада с участием 200 военных кораблей снова возникают страхи третьей мировой войны", — пишет британское издание Daily Express. Оно считает, что "Кремль сделал модернизацию вооружённых сил своим приоритетом из-за растущих трений с Западом". "Несколькими дням ранее Путин, присутствующий на церемонии начала строительства новых кораблей в Крыму, пообещал продолжить амбициозную программу по постройке военных кораблей. И заявил, что России нужен сильный флот для защиты своих национальных интересов, а также для сохранения стратегического баланса и глобальной стабильности", — говорится на сайте "Радио Свободы".

Другие поясняют, каким образом эти баланс и стабильность будут сохраняться. "Путин ранее говорил о том, что он не хочет начинать новую гонку вооружений с Западом, однако он в то же время напоминал, что современные ядерные вооружения России "не имеют аналогов" и могут поразить любую цель во всём мире", — поясняет читателям американское издание The National Interest.

Да, конечно, все западные СМИ мельком упоминали о десятках прошедших на параде военных кораблей, а также о перспективе увеличения количества штатных боевых единиц под Андреевским флагом. "Со слов Владимира Путина, российский флот пополнят в этом году 40 новых кораблей", — пишет Дойче Велле, но тут же добавляет, что "он не уточнил, когда они будут вооружены гиперзвуковым оружием". А заграничных партнёров России беспокоит именно гиперзвук — по численности и совокупной мощи кораблей мы не превзойдём Соединённые Штаты (не говоря уже о странах НАТО в целом), однако новейшие асимметричные системы вооружений сводят на нет любое преимущество вероятного противника в количестве и совокупной огневой мощи, при этом не истощая бюджет страны колоссальными тратами на своё производство.

"Комбинация скорости, манёвренности и высоты полёта над уровнем моря гиперзвуковых ракет, способных лететь в пять раз быстрее скорости звука, усложняет попытку их отследить и перехватить", — пишет Аль-Джазира. "Новая российская ракета "Циркон" может лететь со скоростью в шесть раз выше скорости звука и на расстояние до 600 миль — и достигнуть предполагаемой цели всего за семь минут", — добавляет The National Interest. "И заявления Путина можно рассматривать как сигнал о будущем размещении этих ракет на субмаринах и других военно-морских судах", — пишет японская NHK.

Вопрос в том, кому это сигнал? Да, отчасти российскому населению, которое испытывает не только чувство гордости за свой флот, но и ощущает себя в большей безопасности от внешних угроз в этом становящемся всё более безумным мире. Однако в то же время это и сигнал внешним партнёрам — дабы они не делали мир ещё более безумным своими безумными выходками: выходом из договоров по ограничению стратегических вооружений, призывам к началу гонки этих вооружений, намерению помешать России развивать Северный морской путь, а также угрожать нашей стране ядерным оружием. "Ещё в прошлом году Путин угрожал разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях и подлодках (которые смогут прятаться за пределами территориальных вод США) в случае, если Соединённые Штаты соберутся разместить ракеты среднего радиуса действия в Европе. Вашингтон эти ракеты ещё не разместил, но в Москве беспокоятся, что американцы могут пойти на этот шаг", — напоминает Аль-Джазира.