Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма стране
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Мир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников. Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?
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Танзания — это где?
Танзания — африканское государство, бывшая германская, а позже британская колония, которая получила независимость в середине прошлого века. Обычно российские туристы не забираются в Африку южнее Туниса или Алжира. Но, как уверяют туроператоры, в материковой Танзании или в её островной части — на Занзибаре — есть что посмотреть. Краткую справку о стране и ценах на туры смотрите в инфографике.
Танзания — что посмотреть?
Дворец чудес. Фото © shutterstock
На острове Занзибар есть множество древних построек. Ещё в XIX веке там был султанат и сохранился роскошный дворец султана. Он находится в самом центре острова и называется Бейт-эль-аджайб, или Дворец чудес. Для ценителей стиля "дорого-богато" там всё на максималках: ковры, золото, драгоценности. Да и в целом очень колоритное место.
Арабский форт. Фото © shutterstock
А ещё остались древние форты, то есть крепости, которые в Занзибаре понастроили арабы, когда изгнали с острова португальцев. Бои за остров шли начиная с XVII века. Потом арабов изгнали англичане. Благодаря этому на самом острове очень богатая и разнообразная архитектура, в которой смешались и готическая стать викторианского стиля, и изящество восточных правителей. Можно сделать много годных фотографий в стиле "я на фоне".
Парк "Серенгети". Фото © shutterstock
Дикая саванна — мечта всех детей, кто в детстве читал сказки про доктора Айболита. Здесь и бегемоты, и зебры, и львы. И все они ходят на свободе, пока вы фотографируете их из машины. Располагается дикая саванна в материковой части Танзании. Раньше колонисты ездили сюда стрелять львов и косуль, но теперь здесь разрешена только фотоохота. А прежние охотничьи угодья переделали в национальный парк "Серенгети".
Гора Килиманджаро. Фото © shutterstock
Для русского ухо название Килиманджаро звучит как заклинание. Для альпинистов со всего мира эта вершина — магия в чистом виде. Килиманджаро — самая высокая гора Африки, и находится она на территории Танзании. Более того, если вы любитель горных походов, вы сами сможете туда подняться, весь маршрут туда-обратно займёт восемь дней. Но, конечно, придётся оплатить услуги проводника.
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Кайтсёрфинг, дайвинг и другие виды морской активности в Танзании развиты очень широко. Вода прозрачная, и любителям подводного ныряния тут есть где разгуляться. Как и опытным рыбакам: неплохо выйти в море поутру и лично поймать здоровенную рыбину. Если же вы считаете, что и на работе вам активности хватает, то пляжи Занзибара с прозрачной водой и белым песком ждут.
Как сэкономить
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Опытные путешественники говорят, что если вы не боитесь длинных перелётов и любите путешествовать самостоятельно, то Танзания — отличный выбор. Но вот лететь придётся долго и с парой пересадок. Путешествие длиною в 14 дней без учёта перелёта выйдет в 50–60 тысяч на человека. И это даже с учётом сафари, за которое с вас возьмут порядка 15 тысяч. Внутри Танзании очень низкие цены. Так связка бананов стоит 30 рублей, ананас — 50 рублей.
Также доступны сувениры. Есть Интернет и хорошие отели или апартаменты, которые можно забронировать из России. Единственная серьёзная опасность — малярия. Прививки от неё нет. Но при первых симптомах можно сдать тест в больнице и подлечиться таблетками за несколько дней. Да, Танзания — это страна не для отдыха по системе "всё включено". Но это может быть отличным шансом открыть для себя африканский континент. Главное — только решиться.