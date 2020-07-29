Время спустить пар. Почему футурологи ждут гражданскую войну в США

Дональд Трамп отправил подкрепление северо-западному штату. Беспорядки в самом крупном городе Орегона Портленде переросли в восстание против федеральных сил. Среди подразделений задействованы также силы спецназа. Напомним, убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда два месяца назад стало спусковым крючком для чёрной революции в США. Пользователи соцсетей считают, что права белого населения объявлены вне закона. Вся демократически ориентированная пресса и лидеры общественного мнения под незатихающие погромы и митинги протестующих соревнуются в новой игре "Найди белое и чёрное и покайся". А представители левого движения с университетских кафедр заявляют о том, что "жизнь белых не важна". Теперь быть "белым" в Америке стало стыдно, а иметь дом, машину, а уж тем более состояние — опасно.

Ярким примером стал случай Марка и Патриции Маклосски из Сент-Луиса, которым грозит до четырёх лет тюрьмы просто за охрану от мародёров собственного жилища. Эта пара адвокатов из нашумевшего видео вышла на защиту собственности с оружием в руках. Теперь супругам грозит тюремное заключение, несмотря на то, что законы штата позволяют ношение и применение оружия для защиты своего жилища. Ещё более ужасающим выглядит убийство несогласных с лозунгами протестующих. Жертвой одного из них стала 24-летняя жительница Индианы Джессика Доти Уитакер. Фраза о том, что "все жизни имеют значение", стоила женщине собственной жизни. После словесной перепалки с протестующими, спустя несколько минут, девушку исподтишка застрелили под мостом.

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Кому нужна расовая война

Обычного человека, который живёт вне США, такое положение вещей может сильно удивить. Однако политологи расценивают ситуацию в штатах как весьма обыденную. По словам российского исследователя и теоретика альтернативной истории Сергея Переслегина, в нынешнем противостоянии белых и чернокожих в США нет ничего нового и удивительного. В рамках циклов, которым следует американская история, считает он, каждые 80 лет США страдают от неустойчивости политической системы, которая в конечном счёте приводит к четырёх-, пятилетней гражданской войне, в ней сталкиваются две экономики — старая и новая. Затем следует около 40 лет устойчивого развития.

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— Трамп сегодня действует абсолютно в этих канонах. Его задача — разрушить старую экономику и построить на её месте новую. Старую модель будут топтать без всякой жалости. И афроамериканцы-бунтари используются лишь в качестве инструмента. Их задача сейчас — разбудить белых, заставить их защищать свои интересы с оружием в руках. И в ряде штатов, особенно на Юге, это уже получается. Это проектная работа, и то, что должно было случиться. Поскольку без сильной внутренней встряски в Америке будет продолжаться усиливающийся вялотекущий кризис с дальнейшим вытеснением производящего сектора экономики в Китай Сергей Переслегин Футуролог

Совсем иной прогноз даёт профессор факультета глобальных процессов Института экономики РАН Сергей Малков. По его мнению, проблема погромов и бунтов в США — это итог глобального кризиса современной западной цивилизации.

— Всё началось, когда в штатах запустились процессы, которые отвергали коллективизм в пользу индивидуализма. Страна двинулась по пути всё больших свобод для индивидуума. К сегодняшнему дню любые самоограничения в США сняты, наступила полная демократия. И меньшинство уже не хочет подчиняться большинству — в этом корень проблемы Сергей Малков Профессор факультета глобальных процессов Института экономики РАН

Если к беспорядкам подключатся латиноамериканцы, считает он, ситуация станет абсолютно неуправляемой. По его словам, это серьёзно угрожает полным распадом американскому, а впоследствии всему западному обществу. Однако есть ещё и второй вариант, тоже плохой — переход к тоталитаризму.

Протестами против системы обозначает события член ассоциации футурологов и Российского философского общества РАН Александр Кононов. По его мнению, погромы и митинги — результат отсутствия контроля на всех уровнях в стране.

— Экстремистские и антифашистские организации действуют в стране агрессивно и безнаказанно, — отмечает Коновалов. — Мы не слышим призывов каким-то образом ограничить их бунт. Всё это приводит к неопределённости и угрозам целостности государства. Обратите внимание, погромы начали наименее образованные граждане штатов — афроамериканцы. Они не отдают себе отчёта в том, к каким последствиям это может привести. Их движение утратило конструктивность и перешло в разряд слепого бунта. Ещё очень важен контроль того, что говорят СМИ. Распад страны может произойти, если косвенно или прямо его пропагандировать Александр Кононов Футуролог

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Однако вывести на улицы такое количество людей удалось потому, что в обществе накопились проблемы. Латиноамериканизацией США называет неутихающие митинги доцент кафедры социологии Фитчбергского государственного университета Лилиан Бобеа. Общей чертой протестных движений Америки и Латинской Америки стала жестокость полиции. Профессор сравнивает цифры убитых на примере двух стран и приводит статистику.

Бразилия является домом для одной из самых смертоносных полицейских сил в мире. Прошлый год побил рекорд, когда полиция в штате Рио-де-Жанейро убила 1810 человек. Известно, что жертвами стали преимущественно молодые чернокожие мужчины из бедных районов. В США проживает примерно на 100 миллионов человек больше, чем в Бразилии. Там местная полиция убила 1004 человека по всей стране в 2019 году. Половина из них были в возрасте от 18 до 44 лет, большинство из них составили мужчины.