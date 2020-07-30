Черви в клубнике — ерунда. Вот каких обитателей еды нужно бояться на самом деле

В этом году пользователи соцсетей больше всего испугались червей в черешне и клубнике. Которые, как выяснилось, по большей части безвредные. Но вот в чём ирония — самых опасных обитателей еды в TikTok и Twitter не обсуждают. Ведь люди банально их не видят невооружённым глазом. Они — это бактерии. Рассказываем о самых распространённых возбудителях пищевых отравлений.

Бацилла (Bacillus cereus)

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Bacillus cereus — это вид спорообразующих бактерий. Селится и размножается на разнообразных готовых блюдах при комнатной температуре. Впрочем, нескольких любимчиков этого вида выделить всё же можно: варёный рис, всевозможные домашние соусы и подливки, супы и даже гамбургеры.

При проглатывании даёт о себе знать не сразу, а спустя 6–15 часов. Тем и коварен, поскольку вспомнить, с чем именно бактерия переместилась в желудок, при таком раскладе непросто. Симптомы отравления относительно лёгкие: рвота и диарея, которая может продолжаться целые сутки. Всё это время рекомендуется лежать и по возможности пить много воды, дабы потом не столкнуться с последствиями обезвоживания.

Чтобы на блюде не возникло колонии Bacillus cereus, достаточно вовремя убрать его в холодильник. Вовремя — это спустя два часа после приготовления.

Ботулина (Clostridium botulinum)

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Clostridium botulinum была открыта ещё в 1793 г. при крайне скверных обстоятельствах. Как-то раз 13 немцев натрескались кровяной колбасы, сильно разболелись и… В общем, половина из них умерла в страшных муках. Собственно, в честь колбасы микроорганизм и назвали: botulus с латинского так и переводится — "колбаса".

Однако не только и не столько известные немецкие сосиски служат сегодня домом для ботулины. Убийца чаще всего поджидает в слабосолёной рыбе, маринованном мясе, а также в плохо законсервированных грибах и овощах. Ещё Clostridium botulinum может подстерегать в специях, замоченных в масле, и в плохо вымытой картошке.

После проглатывания зараза в среднем набирается сил 18–24 часа. Иногда этот период может затянуться и на несколько суток. Симптомы ботулизма очень жёсткие. Рвота и диарея — лишь начало. За ними следует расстройство зрения: картинка двоится либо становится мутной. Появляются сухость во рту и мышечная слабость. При этом температура тела зачастую остаётся нормальной. Дома ботулизм не переносится и не лечится — необходима госпитализация. Если не прибегнуть к помощи врача, человека может постичь участь любителей колбасы из XVIII в.

Специалисты говорят, что для предотвращения появления ботулины в продуктах нужно соблюдать стерильность при заготовке домашних консервов и не злоупотреблять маринованным мясом.

Кампилобактерии (Campylobacter)

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Ещё один коварный вид бактерий. Вызывает заболевание кампилобактериоз. Кампилобактериоз в свою очередь, по данным ВОЗ , становится причиной диарейной болезни в 25% случаях вообще. Ежегодно с Campylobacter сталкивается каждый десятый человек на земле.

И среди этих счастливчиков почти никогда не бывает вегетарианцев и уж тем более веганов. Потому что Campylobacter попадает в организм человека с продуктами животного происхождения — мясом и молоком (непастеризованным). Мы написали "почти", потому что иногда Campylobacter передаётся людям при контакте с животными и с грязной водой.

Упомянутая диарея — самое простое, что может ждать больного кампилобактериозом. В худших сценариях диарея может оказаться кровавой. А вместе с ней иногда появляются лихорадка и даже судороги. Болезнь может длиться до десяти дней. К врачу обратиться стоит. Но, скорее всего, он отправит пациента на домашнее лечение, прописав антибиотики.

Для профилактики специалисты рекомендуют не злоупотреблять сырым молоком, проводить термическую обработку мяса (оболочка Campylobacter разрушается уже при температуре выше 48 градусов), а также не пить воду из-под крана.

Кишечная палочка (Escherichia coli)

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Escherichia coli, или просто E.Coli, — настоящий двойной агент от мира бактерий. Некоторые представители этого вида полностью безвредны для человека и вообще живут в кишечнике, а другие — способны вызвать серьёзное отравление.

Самые опасные представители E.Coli водятся в фарше, сыром молоке, непастеризованном фруктовом соке, мягких сортах сыра, свежих фруктах и овощах. Вместе с грязной водой палочка тоже может попасть в желудок. С коровами и козами обниматься также не следует, если хочется свести возможность заражения к минимуму.

Инкубационный период — от одного до десяти дней. Наиболее распространённые симптомы отравления: острейшая боль в животе и кровавая диарея. Реже проявляется лихорадка и, что самое страшное, нарушается работа мочевыводящих путей, проявляется так называемый гемолитический уремический синдром (ГУС). При нём, во-первых, выходит критически мало жидкости. Во-вторых, если она и выходит, то становится тёмного цвета.

Всё, кроме последнего, редко является основанием для госпитализации. Если же проблемы с почками начались, помощь врачей необходима. Особенно внимательно стоит отнестись к проявлению ГУС у детей. Ведь этот синдром нередко приводит к патологиям мочевыводящих органов. ГУС, по данным ВОЗ, является самой распространённой причиной возникновения острой почечной недостаточности у детей.

Как предотвратить заражение кишечной палочкой? Хорошо обжаривать фарш. Температура в пике должна быть не меньше 70 градусов по Цельсию. Стараться реже пить сырое молоко и соки. Самое же главное и простое требование — мыть руки и фрукты перед едой.

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Вообще, патогенных инфекций и других микроорганизмов водится в еде гораздо больше, чем мы перечислили. Для текста были выбраны наиболее распространённые возбудители. Более редкие виды часто требуют других мер профилактики. И перечислять их все — долго и сложно. Однако ВОЗ давно разработала пять универсальных правил, которые помогут свести риск отравления любыми бактериями к минимуму. Они простые.

Первое — чистота является залогом здоровья. Эксперты рекомендуют мыть руки перед каждым приёмом пищи и после посещения туалета. Второе — сырое является врагом готового. Свежие продукты, особенно мясо, не должны контактировать с продуктами, пригодными для употребления. Также рекомендуется использовать разные принадлежности для хранения и разделки сырых и приготовленных продуктов.