Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на юго-востоке Москвы

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В результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика "Газель" на юго-востоке Москвы погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авария произошла на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что грузовик въехал в боковую часть автобуса. По всей видимости, это произошло в момент, когда ЛиАЗ выполнял поворот.
Отмечается, что в районе места аварии движение затруднено.