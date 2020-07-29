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Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на юго-востоке Москвы

Сейчас в районе столкновения движение затруднено.

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Видео © LIFE

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика "Газель" на юго-востоке Москвы погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что грузовик въехал в боковую часть автобуса. По всей видимости, это произошло в момент, когда ЛиАЗ выполнял поворот.

Отмечается, что в районе места аварии движение затруднено.

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