Вестник конца света. Как уничтожить летящий к земле огромный астероид

NASA предупреждает: к Земле мчится астероид. Его размер — от 80 до 190 метров, и, если этот камень размером с футбольное поле упадёт на планету, мало не покажется. Он приблизится к нам 5 августа. Учёные успокаивают, мол, скорее всего астероид пролетит мимо и никто не пострадает. Но, по их расчётам, вокруг Земли кружат около 19 тысяч опасных космических камней. Каждый из них может уничтожить человечество, как динозавров. Есть ли возможность предотвратить апокалипсис, победив астероид в космосе? Пока существует лишь четыре более-менее реальных способа это сделать. Расскажем о них подробнее.

Способ 1: делать как Брюс Уиллис

Без этой теории из голливудского фильма "Армагеддон" не обошлось. Она действительно обсуждается как в Европе и NASA, так и российскими учёными из Центра планетарной защиты Земли (есть и такой). В фильме, напомню, на астероид отправили бригаду нефтяников, чтобы они пробурили его поверхность и заложили туда ядерный заряд.

Научная теория проще. Предлагается не отправлять людей на верную гибель, а выстрелить в летящий астероид ракетой с ядерной боеголовкой. Подойдёт, например, списанная ракета РС-20В "Сатана". В этом способе есть один, но серьёзный риск: большой астероид от взрыва может разделиться на 100 средних. И вот что тогда делать с ними — непонятно.

Способ 2: сыграть в космический бильярд

Этот способ впервые предложили учёные из NASA. Суть его проста и понятна, как железный лом. Если к Земле летит огромный астероид, чей вес превышает сотни тысяч тонн, то уничтожить его маловероятно. Но его можно сбить с траектории. В таком случае к летящему монстру можно запустить космический корабль.

Ракета, разогнавшись, ударит по астероиду подобно кию, который ударяет по шару в бильярде. Если удар будет сильным, астероид собьётся с курса и пролетит мимо Земли. Правда, этот метод довольно рискованный. Слишком много отдаётся фактору случайности.

Способ 3: превратить Землю в крепость

Российские специалисты предложили создать противоастероидный пояс с громким названием "Цитадель". Разработку профинансировал Российский научный фонд и привлёк многих учёных из РАН. Эксперты предлагают разместить на орбите систему спутников слежения за космосом. Около 19 тысяч астероидов потенциально угрожают Земле, так что ситуация серьёзная.

"Цитадель" подразумевает два эшелона обороны: дальний и ближний. На первом астероид будет отслеживаться. На втором — уничтожаться всеми возможными способами и на безопасном расстоянии от планеты. Одним из способов уничтожения может стать новый российско-американский лазер. Но главное в этой системе — это своевременное оповещение. Чтобы не повторилась ситуация с челябинским метеоритом, когда огромный космический камень неожиданно для всех взорвался в небе над городом-миллионником.

Способ 4: покрасить астероид белой краской

В Евросоюзе в 2010 году стали разрабатывать программу NEOSHIELD. Здесь SHIELD — щит. А NEO — околоземные объекты, что по-английски Near Earth Objects. То есть название переводится как "Щит против околоземных объектов". Группа рассматривает разные варианты спасения. Один из самых экстравагантных — покрасить астероид в белый цвет.