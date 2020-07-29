Почему США приревновали коронавирус к Москве

Сразу два американских издания Associated Press и New York Times сообщили о том, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе. Как сообщили собеседники изданий, таким образом Москва пытается дестабилизировать ситуацию в США перед президентскими выборами.

В частности, в качестве рупоров российской разведки использовались сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press, которые с конца мая по начало июля распространили около 150 статей о борьбе с пандемией, в которых восхвалялась Россия и очернялись США. Таким образом Россия якобы пыталась повлиять на настроения американцев.

Источники утверждают также, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы помогла избраться Дональду Трампу. Видимо, американские пропагандисты очень любят прибегать к принципам, выраженным в латинском выражении Repetitio est mater studiorum, что означает "Повторение — мать учения".

У этой пословицы есть менее известное продолжение — "...но и прибежище для лентяев". А зачем напрягать мозги, придумывать что-то новое, если есть уже неоднократно отработанные и хорошо себя зарекомендовавшие инструменты? И обвинения в распространении дезинформации о пандемии коронавируса звучат не впервые. В этом Россию, Китай и Иран ещё в марте обвинил госсекретарь Майк Помпео, поставив на рельсы "мейнстрима".

Для нас это выглядит глупо, но западного обывателя веками кормят тезисами в духе "Россия во всём виновата по определению". И, конечно, важнейшую роль играет иррациональный страх перед коронавирусом — в США умерло уже больше 150 тысяч человек, а это благодатная почва для распространения самых невероятных баек.

Именно поэтому в США почти сразу же появились слухи о создании вируса Китаем — только там в них могли поверить без всяких доказательств. Обвиняя Пекин в распространении коронавируса, Трамп и представители его администрации хорошо понимали, что многие на это поведутся. Первобытный страх перед неизведанным вообще свойственен человеку, а на Западе с его технологиями манипуляции сознанием это неисчерпаемый ресурс для пропаганды. Как видим, этим успешно пользуются в США обе партии.

Представитель МИД КНР Чжо Лизцянь просто сообщил, что в Китае рассматривают одну из версий появления в стране коронавируса, согласно которой он мог быть завезён в Поднебесную во время Всемирных военных игр. И теперь какие-то непонятные люди якобы из России просто упомянули выдвинутую Пекином версию на англоязычных сайтах. А мало ли на русскоязычных сайтах, управляемых из-за границы, появляется слухов о России, причём доморощенных — без ссылок на источники?

Да и в западных СМИ о нашей стране в связи с коронавирусом писали всякую чушь. Вспомнить хотя бы, как FT и всё та же NYT обвиняли Москву в занижении смертности. Не иначе как сотрудники ЦРУ распространяли, чтобы на ход нашего голосования 1 июля повлиять. Смешно? А им нет. У них такие истории прокатывают на раз-два-три. А чего вы хотели в стране, в которой людей уже четвёртый год убеждают, что президента им "выбрала" Россия?

Казалось бы, после снятия с Трампа обвинений в сговоре с Москвой, после того как во внутриамериканской повестке появился целый ряд новых поводов для нападок на него: от "укргейта" до действительно заслуженных обвинений в неготовности к пандемии и её последствиям, — тема России должна была уйти. Но накануне выборов всплывает старое доброе "российское вмешательство". Никак без него. Правда, открытым остаётся вопрос: если Россия пыталась очернить США в связи с коронавирусом, Трампу ли она таким образом подыгрывала? Или наоборот?