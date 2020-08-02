9 стран, которые лучше всего подходят для удалённой работы

Всё больше государств предлагают специальные визовые программы для тех, кто хочет работать на удалёнке из-за рубежа, сообщает Insider. Соискателям нужно подтвердить свой доход и застраховать здоровье, и тогда принимающая сторона разрешит оставаться на своей территории дольше, чем обычным туристам.

Барбадос

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В рамках новой визовой программы Барбадоса на острове можно непрерывно жить и работать в течение 12 месяцев. Недавно был открыт сайт, где все желающие могут заполнить соответствующую заявку в режиме онлайн. К электронной форме нужно приложить фотографии и сканы документов. Индивидуальным заявителям виза обойдётся в две тысячи долларов, за "семейный пакет" просят три тысячи долларов.

Эстония

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В рамках своей расширенной визовой программы прибалтийское государство рассчитывает принять 1800 человек. Кандидаты должны доказать наличие постоянного источника дохода в размере не менее четырёх тысяч долларов в месяц и представить действующий трудовой договор. Кроме того, придётся заплатить пошлину в размере 117 долларов. Официально программа ещё не запущена, но все желающие могут подписаться на обновления, чтобы узнать об этом первыми.

Бермуды

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Бермуды объявили, что вводят новые правила получения сертификата на проживание. Эта программа позволит удалённым работникам и студентам находиться на островах непрерывно в течение года. Заявитель должен быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку, предоставить документы о трудоустройстве или обучении в вузе, а также доказать наличие достаточных средств или постоянного источника дохода. Получение сертификата обойдётся в 263 доллара.

Грузия

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Новая визовая программа Грузии рассчитана на самозанятых, работающих в удалённом режиме. Ей могут воспользоваться те, кто желает остаться в стране на срок от полугода. Соискателям необходимо будет предоставить медицинскую страховку, справку с места работы и другую личную информацию. Кроме того, по прибытии придётся на некоторое время самоизолироваться за свой счёт.

Чехия

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Чешская Республика уже много лет предлагает долгосрочную деловую визу. Она предназначена для фрилансеров и удалённых работников, которые хотят проживать в этой стране в течение длительных периодов времени. Заявителям необходимо связаться с ближайшим консульским отделением Чехии, предоставив данные о доходе, медицинской страховке и жилье.

Португалия

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Португалия предлагает программу временного проживания для фрилансеров. Важная оговорка: кандидаты должны продемонстрировать, что их навыки будут полезны для этой страны, и иметь счёт в местном банке. Условия программы зависят от планируемого срока проживания.

Испания

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Фрилансеры и индивидуальные предприниматели могут подать заявление на получение рабочей визы Испании, которая позволяет жить и работать на территории этой страны в течение года. Кандидаты должны подтвердить свою занятость и пройти персональную проверку.

Германия

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В Германии также существует специальная программа для фрилансеров и удалённых работников. Такая виза выдаётся всего на три месяца, но потенциально может быть преобразована в вид на жительство. Заявители должны подтвердить доход, а также предъявить страховку и рекомендательные письма от предыдущих работодателей.

Мексика

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