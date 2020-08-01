Как и за что на Руси и в средневековой Европе наказывали женщин

Рассказываем, как в разные эпохи и в разных странах наказывали женщин. За неверность, за неповиновение, за, в конце концов, сварливость и болтливость. Как ни странно, больше всех в этом деле преуспела средневековая Европа. Сотни лет там придумывали всевозможные приспособления для наказаний женщин. О чём, глядя на современную Европу, даже и не подумаешь.

Сегодня дискриминация женщин — актуальная тема во всём светском мире. В культуре и массмедиа этот вопрос поднимается настолько часто, что кажется, он обсуждался в обществе всегда. Но так только кажется. Пару-тройку сотен лет назад издеваться над жёнами по любому поводу было нормально. И да, самые изощрённые пытки были придуманы именно в Европе, регионе, где сегодня вопрос дискриминации женщин стоит острее, чем где-либо.

Ругательная уздечка

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Представьте себе, в Европе в XVI–XVII веках пороком считалась даже болтливость. Женщине негоже было много браниться, сплетничать и точить лясы. Если предупреждения домохозяек не останавливали, блюстители порядка действовали более радикально — надевали на них ругательную уздечку.

Ругательная уздечка — это металлический намордник с расширителем для рта. Последний вставлялся между челюстями. Он придавливал или, наоборот, приподнимал язык, что если не затыкало окаянную, то хотя бы делало её речь неразборчивой. Если жертва всё равно пыталась браниться, её в этой самой уздечке на поводке проводили по центральной улице города.

Впервые сей прибор был применён в 1567 году в Шотландии. А после приобрёл популярность и в Англии. С приходом Нового времени ругательная уздечка уступила место другим инструментам.

Колодки примирения

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Судя по всему, в Средневековье считалось, что хуже одной бранящейся женщины только две бранящиеся женщины. И для решения этой проблемы изобрели колодки примирения.

С обычными колодками хотя бы по фильмам знакомы все. Это деревянное приспособление, которое надевается на шею и запястья. Так вот колодки примирения — это то же самое, но для двоих. В них в позорное для Европы время заковывали ссорящихся женщин лицом друг к другу и отпускали восвояси. Не снимали "ожерелье" до тех пор, пока они не решали все свои вопросы.

Для пущего эффекта к устройству иногда прикалывались колокольчики. Чтобы горожане заранее узнавали о приближении позорниц и готовили помои, которые непременно выливались и высыпались на головы несчастных.

Фанатами колодок примирения были немцы и австрийцы. К сожалению, в открытых источниках не уточняется, в какой именно период гаджет был в ходу.

Табурет покаяния

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Блуд и прелюбодеяние всегда и везде считались большими проступками. В разных местах и в разные времена церковь за это карала по-разному. Но одним из самых распространённых видов наказания в средневековой Европе было применение стула покаяния.

Вариаций у этого инструмента несколько. Где-то он выглядел как табурет с колодками для рук, где-то как стул без сиденья. Встречались версии как из дерева, так и из металла. Применялись гаджеты тоже по-разному. В одних случаях женщин с непокрытой головой и босыми ногами (в Средневековье такой лук считался верхом вульгарности) приковывали к сиденью и оставляли на пороге дома. Дабы остальные люди проходили мимо и потешались над неверной. В других — позорный трон размещали на центральной площади. Последствия такого сидения могли быть гораздо хуже, чем многие себе представляют. Не вынеся позора, женщины часто кончали жизнь самоубийством.

Третий способ — самый жёсткий — в XVII веке придумали англичане. Они привязывали стул к длинной балке. Один из концов — с человеком — располагался над водоёмом, а другой — в руках представителей порядка. Ну и край с провинившейся на потеху и в назидание зевакам погружали в воду. Считалось, что водные процедуры остужают женщин, пылающих от греха.

Волшебный табурет в основном применялся шотландцами и англичанами. В ходу был вплоть до начала XIX века.

Позорный столб. Для него и для неё

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Классикой жанра, пожалуй, во всех культурах является позорный столб. Ведь сделать его очень просто, а работает он при этом эффективно. Едва ли кто-то не представляет, как действует сей инструмент, но на всякий случай напомним.

На площади вкапывается столб, к нему привязывается человек, глашатай объявляет толпе, чем именно провинился гражданин, толпа осуждающе улюлюкает. А потом и вовсе оплёвывает жертву или закидывает помоями и камнями. Нередко виновных ещё и пороли.

Разумеется, встречаются разные вариации. Где-то столб — просто столб, а где-то — столб с колодками, в которые человека заковывают в неудобной позе. С женщинами часто обходились гораздо гуманнее — им пристёгивали только шею. Руки оставляли свободными. Видимо, чтобы могли растирать затёкшие части тела.

Самое интересное — поводы для наказания. Историк Лондонского университета Кристин Винтер в своей книге "Тюрьмы и пытки в Лондоне позднего средневековья" пишет, что иной раз хватало надоесть соседям громкими разговорами или просто заняться сексом до брака.

К слову, о Лондоне. Судя по всему, позорные столбы придумали не англичане. Слово pillory ("позорный столб") в английской латыни возникло ещё в 1189 году. Оно образовалось от французского pellori (всё ещё "позорный столб"), которое известно с 1168 года. Народ, фанатеющий от гильотин и крутонов, в свою очередь, позаимствовал ноу-хау у древних греков, которые привязывали буйных к pilloria.

Нет носа — нет измен

Красота — страшная сила. И если женщина ею пользуется, чтобы наставить рога мужу, то её этой силы нужно лишить. Примерно такой логики придерживался король Кнуд Великий, который правил Данией с 994 по 1035 год.

Как лишить женщину красоты? Ну, учитывая, что в Средневековье женщине дозволялось демонстрировать только лицо, именно его неверных жён и лишали. Но не целиком — не изверги же. Свод законов Кнуда Великого от 1018 года гласит, что в наказание за прелюбодеяние женщине следовало отрезать только уши и нос.

Биби Аиши. Фото © Getty Images/ Arun Nevader / WireImage

В арабских странах, где исламизм имеет радикальную форму, жён подобным образом наказывают до сих пор. В 2010 году весь мир потрясла история Биби Аиши из Афганистана. В 14 лет её женили на бойце Талибана. Он жестоко обращался с ней, а посему в 18 лет она решила сбежать. Но была поймана. Тогда муж, тесть и трое других мужчин выволокли девушку в гору, отрезали ей уши и нос и оставили умирать. Девушку вскоре нашли и вывезли в США, где она прошла реабилитацию.

Променад осуждения

Одной из самых ярких сцен в сериале "Игра престолов" является искупление королевы Серсеи. Чтобы смыть грехи, ей приходится пройти голой по городу сквозь толпу. Народ при этом получил законное право высказать королеве всё, что он о ней думает.

Скорее всего, эту сцену сценаристы шоу подглядели в истории. В XV–XVI веках в Англии жила некая Джейн Шор. Примечательна она была тем, что состояла в интимной связи с самим королём Эдуардом IV и целым рядом приближённых к нему дворян. В конце концов была схвачена и приговорена к церковному покаянию за распутность.

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В одно из воскресений Джейн прошлась босиком и в одной ночной рубашке по улицам Лондона. Разумеется, публика не упустила возможности, чтобы повеселиться. Люди бросали в адрес Джейн самые мерзкие оскорбления, смеялись над ней и так далее.

Известны и другие похожие случаи. Иной раз процессия организовывалась без разрешения церкви — как самосуд. Женщин выдёргивали посреди ночи из кровати и протаскивали через город в сопровождении жестокой толпы.

Порка по-голливудски

Постер к фильму "Поцелуй меня, Кэт" / kinopoisk

Перенесёмся поближе к нашему времени и куда-нибудь подальше. Например, в США. Найдём ли мы там причуды во взаимоотношениях мужчин и женщин? Разумеется, да.

Чуть ли не до конца XX века американские мужья считали нормой пороть своих жён. Под поркой мы подразумеваем размашистые шлепки по ягодицам ладонью или ремнём. Предполагалось, что это приемлемая форма поддержания дисциплины, воспитания и соблюдения гендерных норм.

Забавнее всего, что поп-культура не только не обходила стороной факт бытового насилия, но и охотно его культивировала. Взять, например, голливудский фильм 1953 года "Поцелуй меня, Кэт". На постере картины изображён главный герой, который шлёпает женщину, которая лежит у него на коленях.

Этот образ в кино был настолько популярным, что в какое-то время превратился в троп. То есть порка женщин стала общеупотребимым сценарным ходом.

Русская любовь

В тексте нет ни одного примера из русской культуры. Что не значит отсутствие телесных наказаний. В допетровской Руси они были и практиковались часто. О чём свидетельствуют хотя бы поговорки. "Бей жену в младости, чтобы покой был в старости" — гласит одна из них.

Главным памятником, скажем так, бытового насилия на Руси является книга "Домострой", написанная в XVI веке протопопом Сильвестром. Её текст рекомендуют мужьям "вежливенько побить плёткою" жену в воспитательных целях. Но делать это мужчина должен сдержанно, без гнева и усердия.

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Занятно, что отдельно в книге прописано, как и чем женщину бить нельзя. Нельзя прикладывать к ушам и лицу. Дабы не ослепить или не оглушить. Подручными средствами, деревянными или железными, пользоваться тоже нельзя — сильные увечья можно нанести. Что характерно, запреты установлены только с одной целью: чтобы баба могла продолжать работать.