"Делимобиль" проведёт "автомобильный" концерт, на котором выступят "Нервы" и Cream Soda

На парковке "Меги" появится сцена, а звук выступления будет транслироваться в радиомагнитолу в автомобиле на специальную FM-волну.

Для участия в фестивале необходимо приехать на автомобиле в ТРЦ и купить билет на выступление одного артиста или абонемент на весь день, чтобы послушать песни всех исполнителей. Зрителей, приехавших на каршеринговых автомобилях "Делимобиля", пустят на концерт бесплатно.

Ранее "Делимобиль" уже запустил платформу DRIVE IN для просмотра фильмов на экранах под открытым небом. — Нашим клиентам эта идея пришлась по душе. Поэтому мы уверены, что музыкальный фестиваль в таком же формате и с такими популярными исполнителями ждут и все жители города, и фанаты исполнителей, — заявила Елена Бехтина, директор по коммерции и маркетингу "Делимобиля".

Елена Бехтина также считает, что такой формат музыкальных праздников приживётся на долгое время.