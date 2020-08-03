Депрессия — это вирус. Причём он есть практически у всех

Сначала у пациента ни на что нет сил, а потом он приходит к выводу, что всё тлен, мир не спасти, а его жизнь бессмысленна. А на самом деле, по данным исследований, в это самое время в его голове под действием вируса разрушаются клетки.

Был в 1984 году в США такой случай. Две сотни жителей Невады кинулись к известному доктору Полу Чейни с одними и теми же жалобами: подавленность, необъяснимая слабость, сонливость, боли в мышцах. С подобным врачи и раньше сталкивались, но именно тогда в медицине закрепилось название странной болезни — "синдром хронической усталости". Правда, в народе её окрестили yuppie flu — "лихорадка яппи". "Яппи" — это было прозвище молодых карьеристов, трудоголиков, стремящихся к успеху. То есть их неожиданную проблему поначалу не приняли всерьёз — мол, избалованная молодёжь бесится. Позже выяснилось, что это вовсе не выдумка, а реальный и довольно тяжёлый синдром.

Он проявляется в том, что человек встаёт по утрам разбитым, даже если высыпается достаточно, и ему не помогают ни выходные, ни отпуска. Ещё бывают частые головные боли, раздражительность, человеку трудно сконцентрироваться, он всё забывает и всё время то простужается, то мучается какой-то аллергией… Знакомо, да?

На самом деле это ещё не депрессия. Как пояснила психолог Татьяна Семенко, человек с синдромом хронической усталости чаще всего не теряет интереса к жизни — он просто физически не в состоянии этот интерес как-то проявить.

С этим синдромом человек не обесценивает свои достижения, он хочет что-то делать, он понимает, что нужно что-то делать, но чувствует отсутствие сил. А человек с депрессией просто не хочет. "А зачем? А всё равно всё плохо" Татьяна Семенко Психолог

Интересно, что, по данным РАН, синдром хронической усталости вчетверо чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Но в любом случае большинство страдающих СХУ — действительно молодые и целеустремлённые жители крупных городов, то есть yuppie. Татьяна Семенко предпочитает называть их достигаторами.

Сейчас все говорят, что надо быть "достигаторами". И в результате человек себя загоняет. То есть он настолько становится одержим такой идеей все деньги заработать и всех успехов достичь, что он крутится как белка в колесе и может стать трудоголиком, может не отвлекаться вообще на какие-то дела, которые придают сил, не отключаться. И вот он в условиях большого города носится, вечно в движении, деловые звонки, и он себя загоняет. Вот и получается синдром хронической усталости Татьяна Семенко Психолог

Ещё тогда, в 84-м, у тех пациентов выявили вирус Эпштейна — Барр, а это не что иное, как разновидность герпеса. Вообще-то, это один из самых распространённых вирусов человека. К примеру, есть данные, что он благополучно живёт в 90–95% американцев. Фокус в том, что обычно живёт скромно и никак себя не проявляет, но стоит ослабить иммунитет и вообще как следует устать — и он начинает активно размножаться с самыми разнообразными последствиями. Этот вирус проходит в качестве одного из "подозреваемых" в том числе по "делу" о гепатите, рассеянном склерозе, нескольких видах весьма злокачественных лимфом и даже "синдроме Алисы в Стране чудес" — это когда человеку кажется, что его тело просто огромно или, наоборот, что оно крошечное.

На сегодняшний день известно, что синдром хронической усталости бывает проявлением и многих других инфекционных болезней: его провоцируют энтеровирусы (самый известный — полиомиелит), ретровирусы (ВИЧ и другие), вирус Коксаки (вызывает в числе прочего менингит) и ещё несколько герпес-вирусов, в частности вирус герпеса шестого типа HHV-6. Он вызывает у маленьких детей сначала температуру под 40, а потом розовую сыпь, которая обычно сходит примерно через неделю. Болезнь называется детской розеолой (внезапной экзантемой). И HHV-6 — это тоже незаметный и вечный спутник человека.

Вся герпес-группа, особенно мегаловирус, вызывает синдром хронической усталости. Он этиологически действительно связан с подобными вирусами, которые находятся в организме и вызывают специфическую ответную реакцию в организме. Вирус герпеса шестого типа, с одной стороны, не чувствуется, а с другой стороны — снижает местный иммунитет, вызывает рост железистых образований, аденоидов, миндалин и воздействует на обонятельную сферу Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, инфекционист, педиатр

Более десяти лет назад японский вирусолог Кадзухиро Кондо открыл особый белок, который образуется в нашем организме в процессе его жизнедеятельности. Учёный назвал этот белок SITH-1 ("Ситх-1") — в честь знаменитых отрицательных персонажей "Звёздных войн" тёмных лордов ситхов, в числе которых был Дарт Вейдер. Исследователь (и, очевидно, поклонник саги) объяснил это тем, что белок тоже склоняет человека "на тёмную сторону" — приводит к депрессии. Как пишет iScience, речь идёт именно о депрессии.

По опубликованным данным, учёным удалось выяснить, как именно работает этот злодейский механизм. Вкратце так. В состоянии сильной усталости у человека ослабляется иммунитет. Как следствие, у сидящего в большинстве из нас вируса герпеса шестого типа появляется бОльшая свобода действий, чем он немедленно начинает пользоваться: приступает к активному размножению в слюне и в конце концов заражает обонятельную луковицу — это небольшой участок мозга, который контактирует с носовой полостью с помощью специальных нервных разветвлений и отвечает за наше восприятие запахов. Там он производит "тёмных лордов", то есть те самые белки, а они в свою очередь вызывают разрушение клеток мозга. И этот патологический процесс проявляется гипобулией — болезнью, при которой у тебя нет ни воли, ни желания что-либо делать, ты вял, пассивен, не испытываешь практически никаких эмоций и просто сидишь или лежишь в одной позе с полным безразличием на лице.

В том, что виноват именно SITH-1, у вирусологов нет никаких сомнений — они проверили это на мышах: искусственно заставили организмы подопытных вырабатывать этот белок, а потом поставили животных в трудную, стрессовую ситуацию, в которой нужно было бороться и искать выход. В таком же непростом положении оказались и другие мыши. Так вот, первые (у которых выделялся белок) гораздо раньше сдавались и, так сказать, "опускали лапки".

Сообщается, что исследователи даже нашли способ выявлять наличие этого белка по особым антителам, которые вырабатывает борющийся с вирусом организм. Учёные проанализировали полторы с лишним сотни образцов крови, и почти у 80% пациентов с депрессией действительно обнаружили нужные антитела. Если есть антитела — есть белок, а есть белок — есть вирус. Инфекционист, вакцинолог и педиатр Евгений Тимаков подчеркнул, что выявление инфекции — ключевая проблема при поиске причин синдрома хронической усталости.

С герпесом шестого типа очень неоднозначная ситуация по поводу его диагностики. То есть мы можем взять ПЦР и обнаружить "кусочки" этого вируса, но это исследование не покажет, живой вирус или неживой. Это могут быть "трупики" вируса. По мегаловирусу, другим герпес-вирусам — там анализы есть активные, при положительном результате можно назначить противовирусные препараты, витаминный комплекс. А вот по герпесу шестого типа анализов в доступной форме, то есть чтобы человек пришёл и сдал, — я, например, не нашёл ни одной лаборатории, где делали бы анализ на активное течение герпеса шестого типа Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, инфекционист, педиатр