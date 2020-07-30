Овечкин забросил две шайбы в первом матче после карантина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" перед началом плей-офф Кубка Стэнли в контрольном матче со счётом 3:2 нанёс поражение "Каролине Харрикейнз". Главными творцами победы "столичных" стали защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, набравшие на троих шесть очков.

На девятой минуте встречи Овечкин с передачи Орлова мощнейшим броском открыл счёт, наказав соперника за удаление — 1:0.

"Каролина" отыгралась моментально благодаря стараниям нападающего Винсента Трочека. Уже через 30 секунд после гола Ови счёт на табло стал 1:1, однако не прошло и двух минут, как русская тройка "Вашингтона" буквально разорвала оборону "ураганов": Дмитрий Орлов одним пасом на Овечкина отрезал всю пятёрку "Каролины", Алекс в касание отыграл на Кузнецова, которому труднее было промахнуться в данной ситуации, чем забить.

Ovi to Kuzy: what a beaut 😍 pic.twitter.com/42QXqJ9yaF — Washington Capitals (@Capitals) July 29, 2020

В середине второго периода форвард "Кэпиталз" Том Уилсон прорвался по правому флангу в зону соперника и отпасовал на набегающего на ворота Овечкина. Капитан не подвёл своего партнёра, хладнокровно реализовав голевой момент — 3:1.

Всё, что смогли сделать хоккеисты "Каролины", это отыграть ещё одну шайбу. Её автором стал финский форвард Теуво Терявяйнен.