Зачем китайские студенты делают вид, что их похитили, и кто зарабатывает на этом миллионы долларов

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс только в этом году зарегистрировала восемь случаев так называемых виртуальных похищений китайских студентов, сообщает Vice. Сделанные на смартфон снимки "похищенных" злоумышленники направляют их родственникам с целью получения выкупа. Федеральная полиция Австралии ранее заявила, что расследует не менее 25 аналогичных случаев мошенничества по всей стране.

Фото © NSW Police

Как правило, преступники следуют одному и тому же сценарию. Студенту поступает звонок от незнакомца, который называет себя представителем властей Китая. Звонящий убеждает собеседника в том, что ему по той или иной причине грозит суд, арест или депортация. Для решения этих проблем жертву просят перевести деньги на офшорные счета либо инсценировать собственное похищение, чтобы можно было потребовать выкуп за "пленного" у его близких.

Фото © NSW Police

Чтобы "похищение" выглядело натурально, студентов просят выйти из соцсетей, покинуть жилище и сфотографировать себя в связанном виде. Снимки приходят на смартфоны шокированных родственников, которые готовы расстаться с любыми деньгами ради спасения "заложника". В этом году мошенникам уже удалось заполучить 3,2 млн австралийских долларов. Обычно суммы выкупа варьируются от 20 до 500 тысяч, но одна семья заплатила за освобождение дочери два млн.

Фото © Victoria Police

Хотя эти телефонные звонки носят случайный характер, судя по всему, мошенники выбирают своих жертв среди наиболее уязвимых членов китайско-австралийского сообщества. В Генеральном консульстве Китая в Сиднее нас заверили, что представители официальных властей страны не стали бы связываться со студентами по телефону и требовать у них деньги Даррен Беннетт Главный инспектор полиции штата Новый Южный Уэльс