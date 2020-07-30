Трамп допустил перенос президентских выборов

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса выборов главы государства, назначенных на ноябрь этого года. Он это сделал в форме вопроса в своём микроблоге в Twitter.
Трамп назвал Путина человеком с острым умом и посоветовал Байдену проверить интеллектПо словам главы Белого дома, нельзя допустить того, чтобы американский лидер не был бы таким же.
— С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории, — написал Трамп.
Подчеркнув, что, по его мнению, это было бы "большим позором для США", он задал ключевой вопрос: "Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надёжно и безопасно голосовать?"
Ранее Лайф рассказывал, что, по данным американских СМИ, Трамп очень сильно переживает, что ситуация с коронавирусом сильно ослабит его позиции на выборах. Неудивительно. Жертвами коронавируса там стало уже более 150 тысяч человек.