Трамп допустил перенос президентских выборов

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса выборов главы государства, назначенных на ноябрь этого года. Он это сделал в форме вопроса в своём микроблоге в Twitter.

— С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории, — написал Трамп.

Подчеркнув, что, по его мнению, это было бы "большим позором для США", он задал ключевой вопрос: "Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надёжно и безопасно голосовать?"