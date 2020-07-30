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Трамп допустил перенос президентских выборов

По его мнению, голосование по почте из-за коронавируса станет самым нечестным в истории.

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Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса выборов главы государства, назначенных на ноябрь этого года. Он это сделал в форме вопроса в своём микроблоге в Twitter.

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По словам главы Белого дома, нельзя допустить того, чтобы американский лидер не был бы таким же.

С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории, — написал Трамп.

Подчеркнув, что, по его мнению, это было бы "большим позором для США", он задал ключевой вопрос: "Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надёжно и безопасно голосовать?"

Ранее Лайф рассказывал, что, по данным американских СМИ, Трамп очень сильно переживает, что ситуация с коронавирусом сильно ослабит его позиции на выборах. Неудивительно. Жертвами коронавируса там стало уже более 150 тысяч человек.

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