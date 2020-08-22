Особые фильмы и несколько языков. Как в КГБ готовили будущих соблазнительниц

Оглавление Спецпритоны для "ласточек" Учебные порнофильмы Накладные соски Сексуальные спортсменки и комсомолки Элитные интим-салоны Не компромат, а подарок от СССР

КГБ, как и любая спецслужба, работал по принципу "цель оправдывает средства". Моральные соображения вообще роли не играли. Десятую часть этого органа составляли женщины, и одним из главных качеств таких агентов считался талант обольщения. Представительниц прекрасного пола для выведывания секретных данных использовали ещё во время Великой Отечественной войны, но на широкую ногу процесс поставили уже в 70-х, когда председателем КГБ стал Юрий Андропов.

Спецпритоны для "ласточек"

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Ласточками называли проституток, работавших на НКВД. Во время войны во Владивостоке существовали специальные бордели для союзников, у которых путаны выведывали ценную информацию. Нужно было уметь обольщать и притуплять бдительность иностранных военных. С началом холодной войны потребность в спецагентах в юбках возросла. Тогда под Казанью построили специальную школу для будущих обольстительниц, где за подготовку агентов взялись уже всерьёз: девушки должны были знать несколько языков, уметь различать до 50 голосов. Их называли ласточками, присваивали офицерские звания. Естественно, девушки давали подписку о неразглашении, их родные и не подозревали, чем они занимаются. Впрочем, и на пенсию они выходили довольно рано, ведь молодость — главное оружие — не вечна.

Учебные порнофильмы

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В 50-х и 60-х в стране царила жесточайшая цензура. Сцены чувственной любви в фильмах были предельно невинными. Что касается проституции, то она была уделом "загнивающего Запада", в СССР её официально не существовало (по этой же причине никого не судили за предоставление интим-услуг, обычно девушек обвиняли в хулиганстве и нарушении общественного порядка). А в это время в спецшколах КГБ будущие агенты-соблазнительницы смотрели учебные порнофильмы. Для показов использовалась самая передовая западная аппаратура, недоступная для простого смертного. Поскольку порно было зарубежное, девушки заодно подтягивали знание иностранных языков. С начала 70-х в США грянула "эпоха порношика", бум фильмов категории XXX. Видеотеки спецшкол значительно расширили свой репертуар. Обучающиеся вчерашние школьницы и студентки узнавали о разновидностях секса, о самых широких интимных предпочтениях людей. Ведь зачастую клиенты попадались искушённые и требовали чего-нибудь поинтереснее. Считается, что негласным лозунгом в КГБ для таких девушек был слоган "Главное ваше оружие — это тело".

Накладные соски

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Девушки не только изучали иностранные языки и смотрели порно — с ними работали психологи, стилисты, их учили навыкам самообороны и даже основам этикета. В "ласточке" всё должно было быть прекрасно: одежда, исподнее (заказывали из-за рубежа, потому что в СССР нижнее бельё было совсем не эротичным), душа и тело. Девушки даже изучали основы звукорежиссуры, ведь им надо было знать, как работают прослушивающие устройства. Ноу-хау советской инженерной мысли — маленькие микрофоны в виде накладных сосков и противозачаточных спиралей. Бывшая секс-шпионка Марина Молина, которая сейчас живёт во Франции, отметила, что такие микрофоны особых неудобств не доставляли.

Сексуальные спортсменки и комсомолки

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

В 70-х и 80-х секс-шпионаж в СССР процветал. Номера в подведомственных гостиницах "Россия", "Метрополь", "Интурист", "Националь", "Белград" в Москве и "Русь" в Киеве были напичканы специальной аппаратурой. Об этом знал персонал, и все причастные к тайне давали подписку о неразглашении. Помимо выведывания секретных данных агенты собирали компромат на клиентов, а также давали девушкам задания — стимулировать иностранцев (миллионеров в первую очередь) на подписание полезных для Страны Советов контрактов. Комсомолкам сулили головокружительную карьеру и солидный оклад. Многие шли работать на КГБ, окрылённые мечтами о красивой жизни. В 1989 году, когда многие тайны стали оглашаться перестроечными СМИ, вчерашний председатель КГБ Владимир Крючков отметил, что женщины составляли 14% агентов от общего числа.

Элитные интим-салоны

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Надо сказать, что все путаны без исключения состояли на учёте в КГБ и у них была особая иерархия. На внешнюю разведку работала малая часть из них. Во время Олимпиады-1980 всех проституток, не связанных с КГБ, выслали на время за пределы Москвы, а жрицам секс-шпионажа был дан карт-бланш на обслуживание иностранцев во всех подведомственных гостиницах. Самая верхушка интим-элиты работала за границей. В ФРГ, во Франкфурте-на-Майне, был открыт эротический салон, который был больше приспособлен для непринуждённых встреч, чем обычные гостиничные номера. Там обслуживали офицеров НАТО. Данные, полученные в ФРГ, переправлялись в ГДР, а затем и в Москву.

Не компромат, а подарок от СССР

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Большинство иностранцев, с которыми работали девушки, трепетно относились к своей репутации добропорядочных семьянинов и после предоставления им компромата соглашались сотрудничать с органами. Но иногда случались промашки. Президент Индонезии Ахмед Сукарно был несколько раз женат, но и этого ему было мало. Приезжая в ту и иную страну с дружеским визитом, он первым делом посещал местный бордель. СССР не стал исключением, здесь он оторвался по полной, устроив в гостинице "Метрополь" сеанс группового секса. После того как агенты КГБ ему передали компромат, где его оргия была запечатлена в самых разнообразных ракурсах и со всеми подробностями, он не растерялся, а попросил сделать ещё несколько копий, чтобы он мог на родине похвастаться перед друзьями. Он зауважал СССР, решив, что таким образом ему, настоящему мужчине, сделали шикарный подарок.