Ванинцы – Порту: это вы оскорбляете хабаровчан, а не Дегтярёв

Как и предупреждали многие политологи, пришествие Михаила Дегтярёва в Хабаровск сопровождается постоянными скандалами и недовольством ряда местных элит. Одних не устраивает то, что нужно ставить точку в протестах по поводу задержания Сергея Фургала и начинать работать, например готовиться к выборам главы региона, которые состоятся в 2021 году.

Другие опасаются, что врио губернатора никак не связан с региональными "уважаемыми людьми" и не участвует в местных схемах бюджетных распилов. "Я здесь никого не знаю: из бизнеса, из чиновников, из правоохранителей, из организованных преступных сообществ. А это тоже, извините, элемент управления здесь, как и в любом другом регионе. И именно это и есть моё преимущество", — говорит сам Дегтярёв, обещая "контроль, контроль и ещё раз контроль за расходованием крупных финансовых поступлений". Есть и те, кто вдохновился протестным духом региона и вообще за любой кипиш, кроме голодовки.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: что бы ни сказал или ни сделал Дегтярёв, его действия используют для очернения и дискредитации. Вот и неудивительно, что некоторые претензии к Дегтярёву выглядят, мягко говоря, очень натянуто. Так, администрация ванинского порта обвинила врио губернатора в оскорбительном поведении. В ходе своего визита Михаил Дегтярёв похвалил компанию за большой вклад в развитие территории и создание сотен рабочих мест, но в то же время назвал применяемый портом грейферный способ перевалки угля "липой" "дедовским способом". По мнению администрации порта, это является "неуважительным как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов России, использующих грейферы".

На самом деле никакого неуважения нет, по крайней мере, со стороны Дегтярёва. Никто не спорит, что у порта важная функция. С грузооборотом более семи млн тонн в год он входит в десятку крупнейших операторов морских терминалов России по объёму перевалки сухогрузов. Соответственно, никто не собирается отменять погрузку угля или тем более закрывать порт — экономических самоубийц во власти нет.

Дегтярёв лишь обозначил проблему устаревшей, опасной с точки зрения экологии и здоровья людей технологии, тем более применяемой в порту, находящемся недалеко от жилой застройки. И, что интересно, он тут не открыл Америку — возможно, москвичи об этой проблеме слышат впервые (как и о многих других проблемах Хабаровского края), но местные жители о ней знают и говорят. А также регулярно жалуются на чёрные тучи, поднимающиеся над портом в ходе открытой погрузки угля и подгоняемые ветром в сторону жилых кварталов посёлка Ванино.

Бывший губернатор Сергей Фургал даже не исключал введение в Ванине режима ЧС из-за летящей угольной пыли. Администрация же порта почему-то раньше не считала эти претензии оскорбительными, занималась сокращениями выбросов и признавала, что при определённых погодных условиях проблемы для местных жителей возникают. Так что если уж и есть неуважение, то со стороны Администрации порта Ванино.

Более того, это не только проблема Хабаровского края: жители Находки и других городов Дальнего Востока не раз жаловались (в том числе и президенту) на угольную пыль от местных терминалов по погрузке угля. Владимир Путин поднимал вопрос о создании специализированных угольных портов ещё в 2012 году, и в России они строятся. И то, что Михаил Дегтярёв ещё раз подсветил проблему (не собираясь при этом никого закрывать и увольнять), лишь помогает её более быстрому решению — продвигает модернизацию ванинского порта, о которой раньше много говорили и мало делали.

Если же губернатор всерьёз возьмётся за это решение и не позволит администрации порта экономить на введении новых экологических технологий (то есть зарабатывать за счёт здоровья жителей края), то создаст интересный и в какой-то степени новый для Дальнего Востока прецедент чёткого исполнения решений президента по наведению порядка в местной экономике и повышению уровня жизни людей.

Однако на пути Дегтярёва окажется не только администрация порта. Оскорбительное для портовиков заявление об опасности их метода ведения бизнеса для людей — это только начало, своего рода разминка. Михаил Дегтярёв только собирается взяться за самую, пожалуй, спорную и коррупционную сферу Хабаровской области — незаконную вырубку леса и продажу его в Китай.

Учитывая объём денег на кону, стоит ожидать вала публикаций в местных СМИ о том, что понаехавший москвич собирается лишить множество хабаровских семей единственного источника доходов. И мало кто при этом отметит, что губернатор хочет сделать вырубку деревьев а) законной, б) максимально щадящей для леса и в) максимально прибыльной для бюджета Хабаровского края, а значит, для региональной экономики и всех хабаровчан. Сделать, по сути, цивилизованной.