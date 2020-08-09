Графини, уборщицы, швеи и осведомители. Блеск и нищета фотомоделей в СССР

Оглавление "Самое красивое оружие Кремля" Регина Збарская Первая модель Славы Зайцева Лёка Миронова Пионер советского боди-арта Галина Миловская Модель, муза Лимонова, графиня Елена Щапова

В СССР у повелительниц подиума было двойственное положение. С одной стороны, красотки считались идеологическим оружием, они представляли престиж Страны Советов на Западе, на них делал ставку Хрущёв, а затем и Брежнев. С другой — их труд оплачивался по низкой ставке, общественность приравнивала их к проституткам, их контролировал КГБ, а за рубеж отпускали далеко не всех. Как сложилась судьба самых известных манекенщиц СССР?

"Самое красивое оружие Кремля" Регина Збарская

Родилась в 1935 году в Вологде в семье советских служащих Николая и Дарьи Колесниковых. Из-за войны школу она окончила на два года позже. К моменту совершеннолетия в совершенстве владела английским и французским языками. Когда девушке исполнилось 19, отец развёлся с матерью и забрал дочь в Москву. Там он был назначен на высокий пост и получил правительственную квартиру в центре столицы.

Фото © Журнал "Мода"

Регина решила поступать во ВГИК на актёрский факультет, но не прошла по баллам, поэтому выбрала экономический, где не было такого конкурса. Институт кинематографии стал для неё в первую очередь окном в мир богемы. Девушка быстро втянулась в тусовочную жизнь и выделялась даже на фоне столичных красоток. Начала посещать кастинги и в возрасте 23 лет снялась в комедии "Матрос с "Кометы", где сыграла итальянскую певицу. Но если кинематограф был, скорее, случайным эпизодом в её жизни, то подиум стал её судьбой.

На одном из вечеров Регина познакомилась с модельером Верой Араловой, и та, оценив её внешние данные, предложила работу манекенщицы в Общесоюзном доме моделей одежды. На девушку сразу обратили внимание. В отличие от коллег, она была не просто "вешалкой для модной одежды". Благодаря природному артистизму и харизме она стала моделью, королевой подиума. Регина — одна из немногих, кого пускали за рубеж и чьи фотографии печатали в иностранных журналах. В США её называли "самым красивым оружием Кремля", ей целовали ручку Ив Монтан и Пьер Карден.

Вскоре Регина вышла замуж за представителя высшего света СССР — художника Феликса-Льва Збарского. Казалось бы, жизнь наладилась по всем фронтам: карьера, красивая жизнь, семейное счастье. Но после беременности и аборта муж стал изменять, а вскоре и вовсе ушёл — сначала к дочке шансонье Марианне Вертинской, а потом к актрисе Людмиле Максаковой, которая родила ему ребёнка. Затем он эмигрировал. Как честный человек, Феликс-Лев оставил Регине квартиру, но от затяжной депрессии это её не спасло. Вскоре девушка оказалась в психбольнице, где прошла курс лечения. Кризис миновал, и её снова приняли на работу в Общесоюзный дом моделей одежды, чему поспособствовал ценивший её модельер Вячеслав Зайцев.

В начале 80-х последовал новый удар: в Германии вышла скандальная книга "Сто ночей с Региной Збарской", в которой смаковались интимные подробности, а также подробно говорилось о том, что Регина была сексотом на службе КГБ. Ходил слух, что книгу написал её бывший любовник, некий югославский журналист. В перестройку на подиум вышли молодые модели, к ним власть уже была лояльна, их спокойно пускали за рубеж. 50-летняя Регина комплексовала и считала, что её время ушло. Какое-то время, чтобы хоть как-то заработать себе на хлеб, она работала уборщицей всё в том же Доме моделей. Неустойчивая психика дала о себе знать, и в 1987 году после двух попыток суицида женщина снова загремела в лечебницу. Там и скончалась, выпив смертельную дозу снотворного.

Первая модель Славы Зайцева Лёка Миронова

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Родилась в 1940 году в городе Фрунзе (сейчас Бишкек) внебрачно от мимолётной связи матери Артемиды с военным. Мама Лёки была замужем за крупным чиновником, но любви там особой не было, всё держалось на страхе. Когда муж узнал, что дочь родилась не от него, он чуть не убил Артемиду, от смерти её спасли солдаты, ставшие свидетелями расправы.

Когда Лёке исполнилось шесть лет, семья переехала в Ленинград. Затем отца арестовали и посадили по политической статье. Девочка стала изгоем в кругу сверстниц из-за отца-зэка. Спасала любовь к творчеству. Лёка хотела стать певицей, но потом повредила связки и на мечте поставила крест. Идея с поступлением в архитектурный тоже провалилась.

С конца 50-х девушка работала натурщицей в художественном училище. А в начале 60-х случай свёл её с тогда ещё начинающим модельером Вячеславом Зайцевым, который и пригласил Лёку поработать манекенщицей. Дебютировала будущая модель в Звёздном Городке на Дне Красной армии. Этот экзамен она сдала на отлично, что вылилось в многолетнее сотрудничество и дружбу с Зайцевым.

После показа в Латвии Лёка вошла в топ моделей СССР наряду с Региной Збарской и Еленой Метёлкиной. Её фотоснимки публиковались в лучших журналах, американские документалисты выбрали Лёку для съёмок своего фильма "Три звезды Советского Союза" вместе с легкоатлетом Валерием Брумелем и балериной Майей Плисецкой.

Только вот за границу её не пускали. Вскоре за девушкой начал ухаживать высокопоставленный член ЦК КПСС, к которому она оказалась равнодушна и ответила отказом. После этого карьера модели для Лёки заморозилась на долгие годы. В течение 30 лет Лёка работала швеёй, чтобы прокормить себя и маму. Личная жизнь у неё не сложилась: по одной версии, возлюбленный отказывался жить под одной крышей вместе с тёщей, по другой — был замешан в нацистском движении, это стало препятствием их любви. Сейчас живёт скромной жизнью и сторонится публичности. В модельный бизнес она вернулась уже в 2000-х по приглашению Вячеслава Зайцева. 70-летняя модель хорошо сохранилась, не утратила природного аристократизма и очень достойно смотрится на подиуме.

Пионер советского боди-арта Галина Миловская

Фото © Фотохроника ТАСС

Родилась в 1949 году в Москве в обычной семье. В 13 лет у Гали умер отец, и до получения аттестата зрелости девочку воспитывала мама. После окончания школы Галина поступила в Щукинское училище и начала самостоятельную жизнь. Стипендии катастрофически не хватало, и вскоре по протекции подруги девушка устроилась демонстратором одежды во Всесоюзный институт ассортимента лёгкой промышленности. Её внешность соответствовала тренду мировой моды того времени: стройная блондинка с тонкими чертами лица и большими глазами. Очень скоро Галина доросла до манекенщицы, быстро выработала модельную походку и вскоре затмила своих конкуренток по подиуму.

Её слава вышла за пределы института, о ней узнали за рубежом. В 1967 году, когда девушке исполнилось 18 лет, её пригласили на Международный фестиваль мод — эксклюзивное событие для СССР того времени, на которое были приглашены ведущие журналисты зарубежных глянцевых журналов. С их лёгкой руки Галю стали называть "русской Твигги", отмечая сходство с зарубежной коллегой, которая на тот момент была в мировом модельном топе. Через два года Галина получила предложение поучаствовать в фотосессии для журнала Vogue. Специально для этого в Москву приехал модный фотограф Андре де Роне. Журнал получил у советского правительства разрешение на съёмки, и не где-нибудь, а на Красной площади и в Оружейной палате.

Советская сторона поставила условие: все заработанные деньги Галина отдаст в советскую казну. Галя согласилась, потому что само по себе участие в таком проекте было большим достижением. Звёздный час обернулся стремительным падением многообещающей модели с карьерной лестницы. Чиновников возмутила фотография, где девушка сидит спиной к Мавзолею, раздвинув ноги. По мнению блюстителей морали, она совершила двойную крамолу: допустила пренебрежение по отношению к культовому месту и выступила в образе, оскорбляющем образ советской женщины. После этого ей запретили сниматься в зарубежных журналах. Девушка продолжила карьеру манекенщицы и учёбу в Щукинском училище. Но однажды на демонстрацию купальников пришли её преподаватели, увидели Галину и посчитали это верхом безобразия.

Фото © ТАСС / Великжанин Виктор

На следующий день её исключили из училища. Последней каплей стало участие Галины Миловской в фотосессии в стиле боди-арт (на тот момент в СССР ещё никто не знал такого слова). Невинные по сегодняшним меркам фотографии — обнажённые плечи, тело, разрисованное цветами и бабочками — вызвали скандал, и Галю вызвали в КГБ. Больше она не могла заниматься любимым делом на родине.

Девушка приняла решение эмигрировать на Запад, ведь там отбоя не было от предложений о сотрудничестве, и ей это удалось. Победа омрачилась скоропостижной смертью её мужа от инфаркта. Галя ушла с головой в работу и вскоре вошла в топ британских и итальянских моделей. В апреле 1974 года её пригласили в Рим на конкурс самых высокооплачиваемых королев подиума.

Вскоре она познакомилась с банкиром Жан-Полем Дессертином, и он сделал ей предложение. Брак оказался счастливым, но ради него пришлось пожертвовать карьерой модели. Галина окончила факультет режиссуры документальных фильмов и состоялась в новой профессии, сняв несколько картин, в том числе о русских эмигрантах-авангардистах. В прошлом году ей исполнилось 70 лет.

Модель, муза Лимонова, графиня Елена Щапова

Родилась Елена в 1950 году в Москве в семье изобретателя Сергея Козлова, придумавшего первую систему прослушки для КГБ. Детство проходило благополучно — родители ни в чём ей не отказывали, постоянно её баловали. Благодаря модельной внешности Елену уже в 16 лет пригласили в столичный Дом моды Вячеслава Зайцева, где она стала работать манекенщицей.

В 23 года она вышла замуж за художника-графика Виктора Щапова и влилась в среду московской богемы, где и познакомилась с бедным молодым поэтом Лимоновым. Ради начинающего писателя она бросила богатого мужа и надёжное будущее, а вскоре возлюбленным пришлось уехать в США из-за проблем с КГБ. 24-летняя Елена, привыкшая жить на широкую ногу, не выдержала тягот эмигрантской жизни и вскоре ушла от Лимонова к американскому миллионеру. Лимонов был настолько потрясён, что вскоре написал свой скандальный роман "Это я — Эдичка", в котором рассказал об их отношениях и выплеснул боль утраты любимой женщины.

В Нью-Йорке Елена построила карьеру манекенщицы, познакомилась с Сальвадором Дали, который сделал ей своеобразный комплимент: "Какой восхитительный скелет!" — а также вскружила голову нескольким десяткам известных мужчин. Её внимания безуспешно добивались режиссёр Милош Форман, писатель Ромен Гари, экс-супруг Регины Збарской Феликс-Лев Збарский. Елена дружила с Романом Полански, Ивом Сен-Лораном, Клаудией Кардинале и другими представителями богемы. Она была желанной гостьей на самых роскошных вечеринках, меняла любовников как перчатки и, по её же словам, ни к кому из них не привязывалась. Но потом ей приелась богемная жизнь, и Елена переехала в Рим, который сама называла скучным городом.

В 1980 году она вышла замуж за графа Джанфранко де Карли и стала аристократкой. Тогда же бросила и карьеру модели, посвятив себя путешествиям и писательству. Граф её очень любил, даже мыл за неё посуду, не доверяя это делать служанке. Елена же позволяла себя любить и, как сама призналась, поняла, что испытывала к нему чувства, только после смерти Джанфранко в 2000 году. Сейчас она живёт в четырёхкомнатной квартире в центре Рима, основной доход приносят рента и гонорары за книги. Елена Щапова — лауреат нескольких итальянских литературных премий. У неё взрослая дочь Анастасия, которой 23 года. Совсем недавно Елена отметила 70-летие.